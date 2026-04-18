O poder dos acessórios: bijus chamam atenção no Minas Trend

A nova ordem no fascinante mundo dos adornos são as formas maximalistas que traduzem estilo e personalidade, como pôde ser observado na última edição do Minas Trend, que terminou na quinta-feira. As bijus foram as protagonistas, não só em números de expositores, mas, principalmente, pela variedade de ofertas. A proposta é usar e abusar desses acessórios, misturar peças e tendências sem preconceitos.

Brincos e colar da Morena Canela Marcos Vieira/em/d.a press



Entre as narrativas mais percorridas pelas marcas, a referência à natureza é recorrente: a Morena Canela, por exemplo, lançou uma coleção completa influenciada pelas folhagens e, na Rosana Bernardes, os felinos se destacam. Panteras, leões, onças pintadas à mão reforçam a identidade de uma mulher forte e independente.

Garzon Bags Marcos Vieira/em/d.a press



Pérolas gigantes continuam fazendo sucesso na Lázara Design, conforme afirma Lázara Ferreira, estilista e fundadora da empresa, mas os maxicolares trabalhados em contas em resina com acrílico – que remetem às pedras naturais – são outros atrativos.



Na Luzz, a estilista Mariana Orsini criou uma linha de bijus diferente elaborada com tassel e explorou os cachos de frutas. Investiu ainda nos braceletes, outro item que segue em voga. Como a correntaria, base do trabalho da Emília Kipper, de Santa Catarina. A novidade, agora, são as placas robustas, verdadeiras pièces de résistance. A fé também moveu os criadores encaminhando-os para temas sacros: a Almajur, por exemplo, foi nessa direção.

Colar Lazara Marcos Vieira/em/d. a press



Bolsas e calçados

Na onda artesanal que invadiu a moda, palha, sisal e junco são materiais queridinhos pelos estilistas na criação de bolsas, das miniaudières aos formatos enormes. Mas o couro continua sendo a escolha da maioria das marcas, pela sua qualidade e durabilidade.



O que vai distinguir um produto do outro é a originalidade do design. Essa é a proposta da Esthera, de São Paulo, que propõe formas inusitadas valorizadas por metais relevantes. No quesito criatividade, vale citar a Casilha, de Jaú, que estreou no Minas Trend apostando na madeira de lei em junção com o couro, uma ideia completamente fora da caixinha. Outro bom exemplo de criatividade é o da Garzon Bags, que exibiu um modelo confeccionado com bolinhas de madeira usadas nos bancos dos carros com forro em tecido.



Paula Ferber retornou ao salão de negócios com suas belas bolsas em tressê em formato de saco e trouxe também calçados com cortes arquitetônicos. Debora Germani, que é uma artesã de mão cheia, por sua vez, buscou referências no fazer da costura para trabalhar parte da coleção de sapatos. Isto é traduzido em detalhes, como babados, franzidos, dobraduras. Outra linha já tem uma pegada indiana. Os arabescos em couro recortado no laser e enfeitados com pedras coloridas adornam o cabedal das sandálias.

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Na Paula Bahia, os mocassins têm um lugar especial. Em camurça, em linho pintado, enfeitado com taxas, eles se sobressaem. As sapatilhas fazem contraponto com as sandálias com plataforma arrojada. Apliques artesanais, apliques com strass, combinações de tons sofisticados, como bronze, off white, preto são algumas nuances do trabalho maduro da marca.