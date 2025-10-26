Força e estilo dos acessórios

Wagner Penna

Diferente das marcas internacionais de acessórios – quase sempre atreladas a grifes-mães poderosas – nossos complementos têm vida independente e brilho próprio. E isso leva também a um diferencial de estilo. Na recente edição do Minas Trend, o setor ocupou a maior parte do espaço da feira reunindo marcas conhecidas cerca de 30 marcas de sapatos e bolsa e mais 53 grifes de bijuterias. Ou seja, mais da metade dos estandes.

Celso Afonso Divulgação



No caso das bijuterias, o estilo proposto nessa edição do Minas Trend ficou entre os berloques de correntinha, anéis e pulseiras montados ao gosto da cliente e a exuberância de bijus em pedrarias e resinas transformadas em frutos do mar ou outros elementos marinhos. Uma das marcas que apostou nesse estilo foi a conhecida Lázara Design, explorando composições lindas de corais multicoloridos e detalhes remetendo a fauna e flora dos oceanos, na linha Mar. Já a valorização de elementos variados de sua criação ficou na linha Fragmentos. Ambas para o inverno 2026.



Com uma linha preciosa de pedrarias contornadas por fios de ouro, peças adornadas em tons bronze e detalhes em pedras claras, a marca Camila Klein apostou nas formas orgânicas. Com algo de aspecto minimalista a Fiorita Joias propõe sobreposições de peças preciosas, algo que também lançou a Simone Salles, embora com uma leitura um pouco diferente.

Simone Salles Divulgação



Fora o estilo, importante também foi a volta de várias marcas ao evento como Possebon, Shiá, Anna Prata, Sawara, Bah Porto, Santa Prata, Juliana Manzini, Cristina Sabatini, Martti Cerâmica e M Concept.

No quesito sapato e bolsa, os tons em torno do café e marrom diluídos até o ocre predominaram nas peças. Os materiais também se multiplicaram além do couro, com camurça, rafia e palha entrando na composição. A volta da camurça é o destaque, mas agora assume tonalidades terrosas, argila e faz um match perfeito com outros materiais.



Quem entrou nessa onda foi o estilista de bolsas Celso Afonso, criando peças interessantes. Uma delas, bem clean, tem linha arquitetônica com inspiração brutalista, confirmando a vocação do designer, que é arquiteto. Também há clutches e tiracolo nesse alinha. É um resumo perfeito do inverno 2026 nas bolsas.



Na sapataria, a marca Virgina Barros lançou modelos com material anti-mosquito que repele pernilongos, mosquitos da dengue, da zika, malária e outros – um repelente providencial no verão que chegraá nas lojas da marca em fevereiro. Sua linha é complementada com pequeno vestuário para acompanhar os sapatos, sempre com pegada bio.



Já a gaúcha Andine fez algo cujo mote é a qualidade e o estilo ajustados às trends atuais como o dourado, o preto e branco, manchas peroladas e outros. A marca é uma das poucas na feira a trabalhar com exportação direta e seu proprietário, Charles Ellwanger, diz que não foi afetada pelo tarifaço do Trump, pois sua cliente nos EUA continua a importar seu produto.



Marcas mineiras conhecidas, como Debora Germani e Paula Bahia, mantiveram suas linhas essenciais e acrescentaram as trends da estação com releituras personalizadas. Destaque para sapatos bicolor e os de pelo animal com pequenas pintas. Um charme.