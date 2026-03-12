Animais viram acessórios dominam desfiles da Semana de Moda de Paris

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Gatos, sapos, pássaros e até caramujos. A fauna ganhou destaque nos acessórios apresentados durante a última edição da Paris Fashion Week, encerrada nesta semana na capital francesa. Grandes maisons apostaram em peças com formato de animais em uma estética lúdica e surreal, transformando brincos, bolsas e sapatos em pequenas esculturas.

Entre os destaques mais comentados esteve o desfile da Schiaparelli, que apresentou sapatos de salto baixo com cabeças de gato esculpidas na parte frontal. O modelo apareceu na coleção de outono de 2026 da marca sob direção criativa de Daniel Roseberry.

Apelidados de “The Sphynx”, os sapatos reinterpretam o tradicional “kitten heel”, salto baixo que se popularizou nos anos 1950, transformando a biqueira em uma escultura felina hiper-realista. A cabeça do animal surge da ponta do calçado com detalhes como bigodes, dentes e boca entreaberta, criando a impressão de que a criatura emerge do próprio sapato.

Apesar de especulações nas redes sociais, as peças não utilizam animais empalhados. Segundo a maison, os rostos felinos foram criados com técnicas esculturais e trabalho têxtil para simular textura e expressão, mantendo a construção totalmente artificial.

Além dos sapatos, a Schiaparelli também exibiu brincos e broches em formato de caramujo, cintos de pássaro e bolsas inspiradas em pavões, reforçando a atmosfera surrealista que marca a identidade da casa fundada por Elsa Schiaparelli.

Já a Saint Laurent apresentou brincos esculturais em forma de pássaros no desfile comandado por Anthony Vaccarello. As peças revisitam um motivo recorrente na história da maison.

O tema dialoga com o fascínio do fundador Yves Saint Laurent por pássaros e também com referências artísticas associadas ao pintor Georges Braque, conhecido por suas obras que exploram formas orgânicas e naturais.

Na Dior, os animais apareceram de forma ainda mais literal. O diretor criativo Jonathan Anderson transformou a passarela em um cenário inspirado na natureza aquática.O desfile foi montado sobre uma estrutura semelhante a uma estufa construída no Jardim das Tulherias, em Paris. A passarela atravessava um dos lagos do jardim como uma ponte verde cercada por folhas artificiais de nenúfar.

Entre os acessórios mais comentados estava uma pequena bolsa de veludo em formato de sapo. O modelo tinha olhos feitos de botões e uma alça metálica em malha, reforçando o clima lúdico da coleção, que também incluiu saltos em formato de vitória régia. A inspiração vinha das famosas pinturas de nenúfares do artista impressionista Claude Monet.