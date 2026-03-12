Margot Robbie rouba a cena com novo visual
Atriz adotou um bob cut, corte de cabelo curto que fez a cabeça de nomes como Zendaya e Bruna Marquezine
Margot Robbie chamou atenção ao surgir com um novo visual durante a Paris Fashion Week. A atriz apareceu com um bob cut, na altura do queixo durante o desfile da Chanel, realizado na segunda-feira (9/3). A atriz ainda apostou em uma franja suave que emoldura o rosto. Para a ocasião, combinou o visual com um look casual e elegante: regata transparente sobre lingerie nude com renda branca, calça jeans e bolsa marrom.
Zendaya também aderiu ao estilo ao marcar presença no desfile da Louis Vuitton. Com os fios mais ondulados, a atriz mostrou como o corte pode funcionar em diferentes texturas de cabelo. O visual foi combinado com um look branco da marca, com inspiração bridal.
Outras celebridades também já apostaram no visual, como Emma Stone e Lily Collins e Bruna Marquezine.
Conhecido no Brasil como corte chanel, o bob cut ganhou popularidade nos anos 1920 graças à estilista Coco Chanel, que defendia um estilo mais prático e libertador para as mulheres. Além de moderno, o bob cut é conhecido pela versatilidade. O corte pode aparecer em diferentes versões, como o short bob (mais curto), o blunt bob (com base reta e poucas camadas) ou o long bob, que chega à altura dos ombros.
O estilo também valoriza o rosto e pode ser adaptado a diferentes formatos e texturas de cabelo — dos lisos aos ondulados e crespos. Conhecido pela praticidade, o comprimento mais curto facilita a manutenção diária e combina com diferentes propostas de styling, indo do visual polido ao acabamento mais natural e levemente bagunçado.