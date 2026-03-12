Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
IT GIRL

Margot Robbie rouba a cena com novo visual

Atriz adotou um bob cut, corte de cabelo curto que fez a cabeça de nomes como Zendaya e Bruna Marquezine

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/03/2026 11:59

compartilhe

SIGA
x
Margot Robbie com o novo corte de cabelo
Margot Robbie com o novo corte de cabelo crédito: AFP

Margot Robbie chamou atenção ao surgir com um novo visual durante a Paris Fashion Week. A atriz apareceu com um bob cut, na altura do queixo durante o desfile da Chanel, realizado na segunda-feira (9/3).  A atriz ainda apostou em uma franja suave que emoldura o rosto. Para a ocasião, combinou o visual com um look casual e elegante: regata transparente sobre lingerie nude com renda branca, calça jeans e bolsa marrom.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Zendaya também aderiu ao estilo ao marcar presença no desfile da Louis Vuitton. Com os fios mais ondulados, a atriz mostrou como o corte pode funcionar em diferentes texturas de cabelo. O visual foi combinado com um look branco da marca, com inspiração bridal.

Outras celebridades também já apostaram no visual, como Emma Stone e Lily Collins e Bruna Marquezine.

Conhecido no Brasil como corte chanel, o bob cut ganhou popularidade nos anos 1920 graças à estilista Coco Chanel, que defendia um estilo mais prático e libertador para as mulheres. Além de moderno, o bob cut é conhecido pela versatilidade. O corte pode aparecer em diferentes versões, como o short bob (mais curto), o blunt bob (com base reta e poucas camadas) ou o long bob, que chega à altura dos ombros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O estilo também valoriza o rosto e pode ser adaptado a diferentes formatos e texturas de cabelo — dos lisos aos ondulados e crespos. Conhecido pela praticidade, o comprimento mais curto facilita a manutenção diária e combina com diferentes propostas de styling, indo do visual polido ao acabamento mais natural e levemente bagunçado.

Tópicos relacionados:

barbie celebridades cinema comportamento cultura margot-robbie moda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay