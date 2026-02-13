Margot Robbie revela pior presente que já recebeu na carreira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Margot Robbie revelou que um livro foi o pior presente que já recebeu — não pela obra em si, mas pela mensagem por trás do gesto. A declaração foi feita durante uma conversa com a cantora e atriz Charli XCX para a revista Complex.

"Trabalhei com um ator que me deu um livro chamado "Francesas Não Engordam". Era um livro que falava para comer menos. Vá se foder, cara...Foi há muito tempo, não faço ideia do que ele faz agora. Me deu um livro dizendo pra eu emagrecer." (Margot Robbie) pic.twitter.com/bKzF4vCOxC — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 13, 2026

Segundo Robbie, o episódio aconteceu no início da carreira, quando um colega de elenco lhe presenteou com o livro “Por que as francesas não engordam”, escrito por Mireille Guiliano. A atriz disse que interpretou o gesto como uma crítica ao seu corpo.

“Era basicamente um livro dizendo para você comer menos. Eu fiquei tipo: ‘Nossa, vai se f****, cara’”, contou.

A artista afirmou que o caso aconteceu há muitos anos e disse não saber por onde o ator responsável está atualmente. Segundo ela, não se tratava de um grande astro.

Durante a conversa, Charli reagiu com surpresa à história e chegou a mandar um recado para o homem: “Sua carreira acabou, querido”. Robbie concordou com o choque e reforçou que sentiu que o presente era uma sugestão para que ela perdesse peso.

Antes de alcançar fama mundial, Robbie ganhou projeção na televisão australiana com a novela Neighbours, onde atuou entre 2008 e 2011. A produção chegou ao fim em 2025, após cerca de 40 anos no ar.

O salto para Hollywood veio em 2013, quando estrelou “O Lobo de Wall Street” ao lado de Leonardo DiCaprio. Depois disso, consolidou o nome na indústria com produções como “Barbie”.

Atualmente, a atriz protagoniza a nova adaptação cinematográfica de “O Morro dos Ventos Uivantes”, romance clássico escrito por Emily Brontë.

Em entrevistas anteriores, Robbie já comentou sobre o incômodo de ver sua aparência ganhar mais atenção do que seu trabalho artístico. Segundo ela, isso acaba ignorando a preparação e dedicação necessárias para construir personagens.

A atriz destacou que busca ser reconhecida principalmente pelo desempenho em cena, e não apenas pela estética.

