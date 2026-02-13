Margot Robbie revela pior presente que já recebeu na carreira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A atriz Margot Robbierevelou que um livro foi o pior presente que já recebeu — não pela obra em si, mas pela mensagem por trás do gesto. A declaração foi feita durante uma conversa com a cantora e atriz Charli XCX para a revista Complex.
"Trabalhei com um ator que me deu um livro chamado "Francesas Não Engordam". Era um livro que falava para comer menos. Vá se foder, cara...Foi há muito tempo, não faço ideia do que ele faz agora. Me deu um livro dizendo pra eu emagrecer." (Margot Robbie) pic.twitter.com/bKzF4vCOxC
Segundo Robbie, o episódio aconteceu no início da carreira, quando um colega de elenco lhe presenteou com o livro “Por que as francesas não engordam”, escrito por Mireille Guiliano. A atriz disse que interpretou o gesto como uma crítica ao seu corpo.
A artista afirmou que o caso aconteceu há muitos anos e disse não saber por onde o ator responsável está atualmente. Segundo ela, não se tratava de um grande astro.
Durante a conversa, Charli reagiu com surpresa à história e chegou a mandar um recado para o homem: “Sua carreira acabou, querido”. Robbie concordou com o choque e reforçou que sentiu que o presente era uma sugestão para que ela perdesse peso.
Em entrevistas anteriores, Robbie já comentou sobre o incômodo de ver sua aparência ganhar mais atenção do que seu trabalho artístico. Segundo ela, isso acaba ignorando a preparação e dedicação necessárias para construir personagens.
Margot Robbie elogiou publicamente o ator Wagner Moura durante entrevista concedida ao UOL. A atriz australiana disse: “Quando ele estava no Globo de Ouro, com aqueles brincos… Mas claro, também um excelente ator”, em tom humorado.
O comentário surgiu enquanto Robbie divulgava o filme “O morro dos ventos uivantes”, que estreia nos cinemas em 14 de fevereiro. Na conversa, Jacob Elordi, seu colega de elenco, também participou da entrevista, iniciando os elogios.
Elordi concorreu com Moura no Globo de Ouro de melhor ator em filme dramático, categoria vencida pelo brasileiro por seu trabalho em “O agente secreto”.
Wagner Moura, aliás, fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026. Moura também concorre a Melhor Ator no Oscar 2026, outra indicação histórica para o país.
Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. E as vitórias no Globo de Ouro consolidam essa expectativa.
Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia.
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa “Sabor da Paixão”, ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz.
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como “Abril Despedaçado” (2001), “Deus é Brasileiro” (2003), “Carandiru” (2003), “Ó, Paí, Ó” (2007) e “Saneamento Básico, O Filme” (2007).
Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso “Tropa de Elite”, de José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento.
O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro”. Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil.
Wagner Moura também atuou em novelas, como “A Lua Me Disse” (2005) e “Paraíso Tropical” (2007), e na minissérie “JK” (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek.
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica “Elysium”, que teve avaliações razoáveis da crítica.
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série “Narcos”, de três temporadas. Na trama, interpreta Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história.
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, “Marighella”. Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, recebendo aclamação da crítica e consolidando sua versatilidade artística.
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série “Iluminadas” (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme “O Agente Oculto” (2022), com os astros Ryan Gosling e Chris Evans.
Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por “Tropa de Elite” (2007) e “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro” (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock “Sua Mãe”.
Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme “Guerra Civil”, produção internacional dirigida por Alex Garland.
Na trama, ele atua ao lado da renomada atriz Kirsten Dunst.
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos.
