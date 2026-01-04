Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
2026

Corte de cabelo feminino: os estilos que vão rejuvenescer o seu visual

Estilos versáteis que dominam as redes sociais e os grandes salões. Veja os melhores cortes conforme o formato do rosto

Publicidade
Carregando...
GC
Gessika Cristiny
GC
Gessika Cristiny
Repórter
04/01/2026 17:52

compartilhe

SIGA
x
Corte de cabelo feminino em 2026: os estilos que vão rejuvenescer o seu visual
Corte de cabelo feminino em 2026: os estilos que vão rejuvenescer o seu visual crédito: Tupi

Entre as tendências de beleza, o corte de cabelo feminino costuma antecipar mudanças de estilo e comportamento. Para 2026, as propostas destacam praticidade, frescor e formatos que valorizam o rosto, suavizam traços e facilitam a rotina de cuidados, passando sensação de fios renovados sem exigir mudanças radicais de cor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ideia de rejuvenescer o visual por meio do cabelo não se limita à idade: um novo corte pode transmitir energia, movimento e modernidade. Profissionais apostam em franjas planejadas, camadas estratégicas e comprimentos versáteis, adaptáveis de fios lisos a crespos.

Em 2026, os cortes ganham destaque quando apresentam linhas suaves, pontas leves e acabamento menos rígido. Isso significa abandonar formatos muito pesados e retos em favor de camadas discretas, repicados sutis e franjas que emolduram o rosto, reduzindo volume concentrado e trazendo dinamismo.

Leia Mais

Quais elementos deixam o corte de cabelo e rejuvenescido?

Alguns recursos são especialmente associados a um visual leve, atual e menos carregado. Eles ajudam a equilibrar volume, destacar pontos fortes do rosto e valorizar a textura natural dos fios, sem exigir rotina longa de finalização.

  • Franja cortininha ou alongada, acompanhando linha das sobrancelhas e das maçãs do rosto;
  • Camadas suaves que criam movimento sem comprometer o comprimento;
  • Volume equilibrado no topo e nas laterais, evitando peso excessivo nas pontas;
  • Texturas naturais, com menos rigidez, valorizando ondulados e cachos existentes.

Quais são os principais cortes que rejuvenescem o rosto?

Alguns modelos aparecem com frequência em salões e redes sociais por seu potencial de rejuvenescer e equilibrar proporções faciais. Eles podem alongar, afinar ou destacar áreas específicas, adaptando-se a diferentes tipos de fio e estilos pessoais.

Entre os estilos em destaque estão o bob com camadas leves, o long bob texturizado, o shag hair moderno, o pixie alongado, cortes médios em camadas e o bixie cut, fusão entre bob e pixie. Também surgem o mullet moderno e o bob francês, com textura leve e pontas suaves, ideais para um visual chique, jovem e fácil de estilizar.

Como escolher o melhor corte para cada tipo de rosto?

Selecionar o corte ideal exige considerar formato do rosto, rotina de cuidados e tipo de fio. Em geral, busca-se equilíbrio: amenizar ângulos muito marcados, alongar áreas mais curtas ou dar estrutura a rostos muito arredondados, respeitando o volume natural.

Cortes de cabelo feminino em 2026: os estilos que vão rejuvenescer o seu visual
A escolha considera sempre proporções, textura e desejo de manutenção.

Quais cuidados mantêm os cortes com aspecto renovado?

Para que os cortes permaneçam com aparência renovada, a manutenção regular é essencial. Mesmo em estilos despojados, ajustes de ponta e correções de formato evitam que o desenho se perca com o crescimento natural dos fios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alguns hábitos ajudam a prolongar o efeito de visual jovem: agendar retoques conforme o comprimento, usar produtos adequados ao tipo de fio, proteger do calor excessivo e priorizar finalizações que valorizem a textura natural. Assim, o corte se torna ferramenta de expressão pessoal, mantendo o visual atual e leve ao longo de 2026.

Tópicos relacionados:

cabelo cabelos entretenimento tendencias-de-moda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay