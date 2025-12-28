2026 O QUE ESPERAR NO AMOR, NO TRABALHO E NO DINHEIRO

Adeus ano velho. Respira fundo que 2026 está chegando com o poder do número 1, o número dos recomeços, da força, da ação e da vontade de colocar a vida em movimento outra vez.

O número 1 inspira novos começos, atitude, independência, criatividade, liderança, coragem, autoconfiança, foco e vitalidade.

E este número 1 sofre a influência dos números 2 e 6, afinal, os dígitos de 2026 não podem ser ignorados.

O 2 é o número de parcerias, união, colaboração, “ninguém precisa caminhar sozinho.”

O 6 é o número do equilíbrio, afeto, cuidado com a casa, com a família e com o coração

Diante disso, de acordo com a numerologia, o que 2026 promete para cada área da sua vida?

No amor: Se você está solteiro, o ano novo abre portas para novos encontros e sobre o que realmente deseja viver. Se já está em um relacionamento, será excelente para reacender a paixão, renovar acordos e novas fases a dois.

No trabalho: É um ótimo momento para tirar projetos do papel, mudar de emprego, buscar promoções, empreender, aprender algo novo

Nas finanças: Com mais independência e clareza, 2026 favorece escolhas que trazem estabilidade a médio e longo prazo. É um bom ano para organizar a vida financeira com mais consciência e coragem.

Na Saúde: O corpo sente o impacto da mudança de ciclo. Busque uma rotina equilibrada, com sono regular e alimentação leve. Cuide da vitalidade para sustentar o ritmo de crescimento que este ano traz.

Na numerologia é importante saber qual o número para o próximo ano. Para calcular é simples: Anote sua data de nascimento completa: Dia e mês de nascimento. Por exemplo, 15 de maio. Anote o ano para o qual você quer o número: 2026. Some todos os dígitos: Some os dígitos do seu dia e do seu mês de nascimento e do ano de 2026. Exemplo para a data 15/05: Soma: dia 1 + 5 = 6 Mês: 0 + 5 = 5 Ano (2026): 2 + 0 + 2 + 6 = 10 Soma total inicial: 6 (dia) + 5 (mês) + 10 (ano 2026) = 21. Reduza a soma a um único dígito (se necessário): Se o resultado da soma for um número de dois dígitos (exceto 11 ou 22, que são números mestres e não são reduzidos), some os dígitos desse resultado novamente. No exemplo (21): 2 + 1 = 3. Seu número de sorte para 2026 seria 3.



Significado dos Números na Numerologia

1 Novidade, liderança, independência.

Cor: Vermelho. Cristal: Fluorita

2 Cooperação, equilíbrio, parcerias.

Cor: Laranja e Rosa. Cristal: Ametista

3 Criatividade, comunicação, expressão social.

Cor: Amarelo. Cristal: Água-marinha

4 Estabilidade, trabalho árduo, construção.

Cor: Verde e marrom. Cristal: Sodalita

5 Aventura, mudança, liberdade.

Cor:Azul e violeta. Cristal: Malaquita

6 Comprometimento, família, comunidade.

Cor: Azul Índigo e Rosa. Cristal: Quartzo Rosa

7 Introspecção, sabedoria, reflexão.

Cor: Roxo. Cristal: Azurita

8 Abundância, poder, realização.

Cor: Rosa e Marrom. Cristal: Citrino

9 Humanitarismo, conclusão, compaixão.

Cor: Dourado, Verde e Violeta. Cristal: Quartzo Fumê

11 O Intuitivo / Iluminador, curar com palavras, influenciar, trazer insights profundos.

22 O Construtor / Realizador, Transformar ideias em realidade, gerenciar grandes projetos, criar impacto social, ter carisma.



Vai definir metas para 2026?

É tradição parar alguns minutos em meio a correria de dezembro para sentar e escrever a lista de metas ou objetivos para o ano que vai chegar. Algumas pessoas colocam uma infinidade de coisas, outras são mais sucintas, mas a verdade é que a maioria dessas listas não é cumprida em sua totalidade. A frustação é tão grande que o papel fica abandonado na gaveta e a pessoa se sente uma perdedora. Outros, nem ligam e tocam a vida, e no fim do ano, estão lá, fazendo nova lista.

Se vai mesmo fazer sua lista tente ser o mais assertivo possível para que consiga cumpri-la e ela não se torne um peso para você. Veja algumas dicas.

Liste objetivos por áreas (saúde, finanças, carreira, etc.), torne-os SMART (Específicos, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporais), divida-os em pequenas ações diárias e semanais, automatize processos (como finanças), e foque em experiências novas e hábitos positivos, sempre revisando o progresso para garantir o crescimento.

Exemplo de Estrutura de Metas

Saúde e Bem-Estar:

Meta: Melhorar a saúde física e mental.

Ações: Praticar exercício 3 vezes por semana (15-30 min), meditar 5 minutos por dia, ajustar expectativas, aprender a dizer não, buscar terapia.

Finanças:

Meta: Organizar e aumentar a reserva financeira.

Ações: Automatizar transferência para poupança, usar apps de controle financeiro, definir orçamento mensal, buscar conhecimento sobre investimentos.

Carreira e Desenvolvimento:

Meta: Crescer profissionalmente.

Ações: Fazer um curso online, buscar mentoria, ler um livro técnico por mês, participar de workshops, buscar feedback.

Relacionamentos e Social:

Meta: Fortalecer laços e criar conexões.

Ações: Ligar para amigo/familiar por semana, planejar encontros mensais, participar de um grupo de interesse, fazer algo novo com parceiro(a).

Pessoais e Lazer:

Meta: Viver novas experiências e aprender algo novo.

Ações: Assistir a um musical, viajar para um lugar novo, aprender uma receita diferente, ler um livro de ficção, andar de roda gigante.