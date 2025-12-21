Com que roupa eu vou?

O número do ano de 2026 é o 1: símbolo do início, liderança, autonomia, protagonismo e ação. O ano marca o início de um novo ciclo de nove anos, associado ao ato de plantar novas sementes, assumir protagonismo e transformar ideias em ação. Em outras palavras, enquanto 2025 encerra a vibração do número 9, ligada ao fechamento de ciclos, 2026 inaugura a força renovadora do número 1, convidando as pessoas a iniciarem projetos, tomarem decisões e manifestar tudo aquilo que desejam construir daqui para frente.

Segundo Natália Sagrada, especialista em energias, a escolha do que vestir na virada do ano funciona como um lembrete das metas que cada um quer perseguir no próximo ano. Por isso, o ideal é se vestir do jeito que traduza a sua intenção, afinal a cor que você escolhe usar no Réveillon não tem relação com a moda. É pura superstição e alguns acreditam que influencia de verdade no correr do ano que vai chegar.



A cor de 2026 será o vermelho porque traduz o espírito deste novo ano que será de movimento, vitalidade, entusiasmo e coragem para novos começos. Para quem acredita na influência das cores na virada do ano, a escolha da roupa pode ser encarada como um gesto simbólico que ajuda a alinhar intenções para o ano seguinte.



Segundo especialistas, a cor ideal para usar na virada depende do número do seu Ano Pessoal e dos seus objetivos para 2026. Para descobrir seu número e então conhecer sua cor some dia e mês do seu aniversário a 2026, se der dois algarismo, some os dois. O número final, é o seu número. Veja sua cor na tabela da página.



Mas, há sempre quem não abra mão de usar branco ou amarelo no Réveillon. O branco é o símbolo universal da paz e o amarelo simboliza a riqueza. Nenhum dos dois dialoguam diretamente com a energia de iniciativa e protagonismo do número 1, mas com certeza continuarão sendo os mais usados na virada. Especialistas indicam usar essas cores combinadas com outras mais vibrantes para ativar intenções específicas. Vejam na retranca o significado de cada cor.



Etérea

A coleção B.Bouclé lançou a coleção Etérea para as festas de fim de ano, que nasce do encontro entre a delicadeza feminina e a força de sua essência. Volumes suaves dialogam com silhuetas limpas, criando uma poesia visual que traduz leveza, movimento e personalidade.



O algodão amassado surge como um tecido que carrega textura natural, toque leve e um caimento sutilmente estruturado. Um tecido lindo que dispensa o ferro de passar, o que é perfeito para toda mulher. Ele aparece em vestidos confortáveis, conjuntos fluidos e casacos envolventes, sempre com a proposta de vestir a mulher com suavidade, mas sem abrir mão da presença.



Peças em tecidos leves e fluidos como o gazar ganham volumes delicados, enquanto acessórios em formas orgânicas — criados com corte a laser em estampas exclusivas da coleção — reforçam a ideia do eterno e do leve. Esses elementos traduzem a essência da palavra Etérea, que foi o ponto de partida e o fio condutor de toda a coleção.



Os plissados ganham destaque, trazendo ritmo e modernidade. Através deles, a coleção expande seu repertório de formas, oferecendo peças que flutuam, que acompanham o corpo e valorizam cada gesto.

A cartela de cores transita entre tons suaves como manteiga, goiaba e blush contrastando com cores mais fortes como morango, pistache e laranja. Os neutros entram como um equilíbrio entre tons suaves e fortes. Essa dualidade reforça a feminilidade contemporânea: delicada, mas cheia de vida e expressão.



Todo branco

Iorane lançou a Holiday Collection que nasceu da vontade de celebrar o momento entre o fim e o começo, quando a areia ainda guarda o calor do dia e o mar reflete a promessa do novo ano. Ele traz a leveza do vento, a fluidez dos tecidos brancos e o brilho suave do sol sobre a água, criando uma atmosfera etérea e luminosa.



A coleção se inspira na liberdade dos dias de verão, no ritual de renovar energias à beira-mar e na elegância natural de quem acolhe a virada com serenidade e esperança. São peças que traduzem calma, movimento e pureza, feitas para vestir em qualquer ocasião.



Uma celebração à luz, ao simples e ao sublime, para iniciar o novo ano com alma leve e olhar luminoso.

Midnight

Lethicia Bronstein lançou Midnight Collection para o Réveillon com muitas rendas, transparências, bordados feitos à mão e acabamentos artesanais que combina glamour, leveza e elegância, o DNA da marca. Sofisticada, feminina e luminosa, a coleção traduz o espírito da virada com peças que capturam a energia das primeiras horas de um novo ano e que transitam facilmente entre o dress code de festa e a estética relaxed chic das comemorações à beira-mar.

Rendas em diferentes escalas e densidades, laise nordestina, chiffon de seda, linho estruturado e tules bordados montam uma narrativa visual que combina técnica e identidade. Entre as peças-chave, surgem minivestidos com hot pants aparentes, que atualizam o jogo das transparências com uma estética moderna; slips que mesclam paetês e renda; além de conjuntos de linho com corsets de renda e camisas de chiffon, que permitem combinações versáteis para diferentes ocasiões.