Tendências de toda parte

Quem ama moda não tirou os olhos da capital francesa nos últimos dias, afinal, a “cidade do amor” ou “a cidade-luz”, como preferir, recebeu mais uma edição da Paris Fashion Week. O evento reúne as maiores grifes, inclusive de alta-costura, do mundo. Cada uma delas expressou um pouco do seu DNA em diálogo com as tendências mais novas do universo da moda. Aqui, você descobre os destaques das principais marcas desfiladas na França.

ellie saab JULIEN DE ROSA / AFP/



Estreia polêmica

Paris foi palco de estreias na direção criativa de 15 marcas. Uma delas foi na grife mais aguardada e aclamada do evento, a Chanel. Há quem diga que essa nova “fase” ou versão da label, sob comando de Matthieu Blazy, marque um terceiro momento na história da Chanel. A nova coleção apostou em camisas amplas, peças fluidas e no tradicional tweed em peças de alfaiataria com cintura deslocada, sobretudo baixa. Aplicações de flores e plumas também compuseram os looks desfilados.

Giambattista Valli fashion network/divulgação



Cores

Assim como vimos em outras semanas de moda no último mês, a mistura de cores vibrantes, tendência chamada “Color Block”, voltou para as passarelas. Marcas como Miu Miu, Balenciaga, Pierre Cardin, Chloé, Valentino apostaram no alto-contraste entre peças feitas em tons gritantes.



Chloé investiu nas cores de uma forma diferente: por meio de estampas. Desenhos floridos em tons de rosa, lilás, laranja, azul e amarelo compuseram peças da marca, que ainda apostou em outras tendências, a exemplo do comprimento mini e da modelagem em “A”.

Victoria Bekham JULIEN DE ROSA / AFP/



Mini

O comprimento mini vai e volta na moda. Nesta edição da Paris Fashion Week, essa tendência foi usada por diversas marcas, a exemplo da Dior, Miu Miu e Alexander McQueen. Por vezes, as peças supercurtas são justas, em outros momentos, volumosas ou mesmo em modelagem ampla, como os vestidos em forma de “A” apresentados por Chloé, pela própria Miu Miu e outras grifes.



Babados e volume

Os babados não são exatamente uma novidade no mundo da moda. Nas outras semanas de moda anteriores à de Paris, inclusive, essa tendência também apareceu. Em solos franceses, Alexander McQueen se destacou com seus babados e ainda com aplicações coloridas em formas que se parecem até fuxicos. Rabanne, e Chloé são outras grifes que apostaram no babado de diferentes formas, com bastante volume. Volume, aliás, é outra tendência que foi reforçada em Paris, principalmente por Stella

Mccartney e Saint Laurent.

Dior JULIEN DE ROSA / AFP/

Fluidez

Os tecidos leves em peças fluidas marcaram a Paris Fashion Week. A Balmain apostou nessa onda nas peças “infladas”, com um estilo mais baggy e até cargo. Zimmerman, marca australiana, investiu em reforçar a sua essência, com peças leves em tons mais claros, em uma estética que puxa para o boho. Louis Vuitton mesclou a fluidez com a transparência, em looks que investem em lingeries e tons neutros.

Elie Saab investiu em algumas cores, mas priorizou os tons neutros em longos vestidos esvoaçantes.

Schiaparelli, por sua vez, optou por adotar os tecidos leves, por vezes até acetinados, mas com estampas de poá, recortes e desenhos abstratos. Ungaro também investiu em looks que dialogam com o boho, com algumas estampas e babados em tecidos delicados e leves.



Transparência

A transparência não passou em branco no evento, e merece destaque. Valentino trouxe um vestido preto com transparência e uma aplicação de cobra, sexy e elegante. Jean Paul Gaultier, com o uso de uma segunda pele ousada, de corpo humano masculino, bem peludo, também se destacou no assunto transparência. Louis Vuitton foi para o lado mais feminino e sensual, como mencionado anteriormente.

Silhuetas

Looks acinturados apareceram em peso nas passarelas de Paris. Destacamos as criações de Issey Miyake, que investiram em silhuetas complexas e caricatas, com ombros gigantes, assimetria e recortes inusitados.