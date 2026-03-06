Lip Fix Glossy Tint, da Ruby Kisses, combina glow intenso e efeito natural

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Lábios com aparência hidratada, volumosa e brilhantes são uma grande tendência de make em 2026. De olho nessa tendência, a Ruby Kisses acaba de lançar o Lip Fix Glossy Tint. A proposta é combinar a leveza de um tint com o brilho espelhado de um gloss. O efeito combina com a estética delicada das garotas coquette, inspirada no romantismo, e com o K-Beauty, o cuidado com a pele e a maquiagem inspirada na Coreia do Sul.

O produto está disponível em seis tons: Sweet Brown (marrom), Cherry Kiss (vermelho), Coral Dream (rosa queimado), Lovely Pink (nude), Rosy Brown (neutro suave) e Berry Charm (vinho). O Estado de Minas recebeu e testou a novidade e conta tudo a seguir.

Primeiras impressões

Visualmente, o Lip Fix Glossy Tint chama atenção pela embalagem moderna e elegante. O aplicador lembra o de um gloss tradicional, mas com uma ponta mais fina e pontuda, o que facilita delinear os lábios com precisão.

O aroma é outro ponto marcante: um cheiro adocicado de morango, que também aparece de forma suave no gosto. O aroma permanece por vários minutos após a aplicação. Como o produto fica em contato direto com a boca, é natural que parte dele seja ingerida durante o uso, e o sabor leve acaba tornando a experiência mais agradável.

A textura é líquida e leve, quase aquosa no primeiro contato, mas rapidamente forma um filme confortável sobre os lábios. O produto não escorre e entrega cobertura uniforme já na primeira camada.

O brilho é imediato e intenso. O efeito é espelhado, típico de gloss. Apesar do acabamento luminoso, o produto não fica excessivamente pegajoso.

Cores do Lip Fix Glossy Tint Ruby Kisses

Mesmo sendo um tint, categoria conhecida por sua transparência, a pigmentação surpreende. A cor aparece bem na aplicação que outros produtos do tipo, mas não espere a opacidade de um batom tradicional.

Ele dura bem como gloss, mas com um diferencial. Quando o brilho diminui, o que permanece é um leve tom pigmentado. A cor dá um aspecto natural e saudável aos lábios e dura por horas.

Cores do Lip Fix Glossy Tint Ruby Kisses

Para intensificar o efeito, a dica é aplicar uma camada fina, esperar secar por alguns segundos e, só depois, aplicar uma segunda camada. Mas cuidado: quando aplicado em muitas camadas, pode ocorrer acúmulo nos cantos da boca após algumas horas. Por isso, o ideal é construir a cor gradualmente, em vez de aplicar uma grande quantidade de uma só vez.

Para remover, o mais indicado é usar demaquilante bifásico ou cleansing oil, que dissolve melhor os pigmentos e os polímeros da fórmula.

Tecnologia além da cor

Do ponto de vista técnico, a fórmula é mais sofisticada do que a de muitos tints disponíveis no mercado. O uso de esqualano e glicerina ajuda a manter a hidratação e a reforçar a barreira natural da pele dos lábios, oferecendo o que especialistas chamam de hidratação biomimética, quando o ativo é facilmente reconhecido pela pele e integrado ao seu funcionamento natural.

A fórmula ainda inclui vitamina E, que é um bom antioxidante e cuida da pele dos lábios.

Apesar de conter ingredientes hidratantes, produtos do tipo tint podem evidenciar linhas ou áreas descamadas quando os lábios estão muito secos. Por isso, uma boa dica é aplicar um balm hidratante alguns minutos antes da maquiagem.

Outra opção é usar o gloss tint por cima de um hidratante labial transparente: o resultado mantém o brilho e ajuda a prolongar o conforto ao longo do dia.

Outro destaque é o poliaciladipato-2 de bis-diglicerila, substituto vegano da lanolina que garante emoliência e aderência ao produto sem recorrer a ingredientes de origem animal. Essa combinação contribui para que o tint permaneça confortável e não escorra ao longo do dia.

A base aquosa associada a polímeros formadores de filme também ajuda a explicar o sensorial fresco e leve na aplicação, diferente da sensação mais pesada de glosses tradicionais.

Embora seja uma fórmula equilibrada, há alguns detalhes que podem pesar para consumidores mais exigentes. O óleo mineral está na lista de ingredientes. Trata-se de um derivado de petróleo, algo que parte do público prefere evitar.

A fragrância e conservantes comuns do mercado, como fenoxietanol e álcool benzílico, também podem causar irritação em pessoas com lábios muito sensíveis ou histórico de dermatite de contato. Outro ponto é a presença de polímeros: quando muitas camadas são aplicadas, o produto pode acumular nos cantos da boca após algumas horas.

Dicas para usar melhor

Quem busca o visual de “lábios corados naturalmente” pode aplicar apenas uma camada fina no centro dos lábios e espalhar levemente com os dedos ou pressionando os lábios. Essa técnica cria o efeito degradê típico dos tints, deixando a boca com aparência saudável e delicada.

Como a fórmula contém corantes que realmente tingem a pele dos lábios, vale esperar cerca de 30 segundos antes de pressioná-los. Esse pequeno intervalo ajuda o pigmento a se fixar de maneira uniforme, evitando manchas.

Se a ideia é apostar na tendência dos juicy lips, o ideal é aplicar o produto em duas ou três camadas finas, concentrando o brilho no centro da boca. O acabamento espelhado ajuda a refletir a luz e cria a ilusão de lábios mais volumosos.

O aplicador pontudo facilita o contorno dos lábios, permitindo delinear o formato antes de preencher, um recurso prático para quem prefere dispensar o lápis labial. O lip combo com o lápis vai ser uma boa opção para quem quer um look mais fashionista.

Vale a pena?

Vendido a R$ 44,42 no site da marca, o Lip Fix Glossy Tint consegue reunir o brilho de um gloss e a duração de um tint. Para quem prefere um acabamento menos brilhante, a própria Ruby Kisses também oferece uma versão matte do produto.

O produto não é inédito no mercado. O BT x Coca-Cola Oil Tint, da Linha Bruna Tavares, segue uma proposta parecida. Ele custa R$ 69,90 e é focado em hidratação.

Outra opção é o Acqua Tint (Mari Maria Makeup), que custa R$ 39,90. A fórmula é bem semelhante e contém ácido hialurônico. É uma ótima opção para quem quer o efeito "boca tingida" com conforto, sem a oclusão pesada do óleo mineral.

