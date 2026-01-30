Dermatite atópica: como Cetaphil atua na barreira da pele

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No universo do skincare, o termo “pele sensível” aparece com frequência — muitas vezes usado de forma genérica para descrever desconfortos pontuais. Mas, para milhões de pessoas, a sensibilidade está ligada a uma condição crônica que exige cuidados específicos e contínuos: a dermatite atópica. Essa é uma doença inflamatória, de base genética e não contagiosa, marcada por falhas na barreira cutânea, perda excessiva de água, inflamação recorrente e uma coceira intensa que impacta diretamente o sono, o bem-estar e a qualidade de vida.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a dermatite atópica pode estar associada a outras condições alérgicas, como asma, rinite ou conjuntivite, e tende a ser agravada por fatores ambientais e comportamentais — desde banhos quentes e demorados até o uso de sabonetes inadequados, tecidos ásperos e situações de estresse.

Embora não exista cura, o controle é possível — e passa, inevitavelmente, por uma rotina diária focada em limpeza suave, hidratação intensa e produtos que respeitem a fisiologia da pele. É nesse contexto que entra a linha Cetaphil Pro AD Restoraderm, desenvolvida especificamente para atender às necessidades de peles muito secas, sensíveis e com tendência atópica.

O Estado de Minas recebeu, testou e analisou os três principais produtos da linha para entender como eles funcionam.

Sabonete Líquido

Sabonete Líquido PRO AD Restoraderm 236mL Cetaphil

Esse é um limpador hidratante de alta performance para o corpo e o rosto, que limpa sem comprometer — e até ajuda a restaurar — a barreira cutânea. Diferente da maioria dos sabonetes líquidos do mercado, que ainda apostam em surfactantes agressivos como o Lauril Éter Sulfato de Sódio, a fórmula do Pro AD Restoraderm segue um caminho mais sofisticado e dermatologicamente seguro.

A base de limpeza combina Tridecete Sulfato de Sódio e Lauroanfoacetato de Sódio, uma dupla que forma uma espuma cremosa e suave, com baixíssimo potencial irritativo. A Cocamida MEA entra como agente estabilizador de espuma, melhorando a textura sem ressecar.

O grande diferencial está no bloco de hidratação: manteiga de karité e óleo de girassol aparecem logo no início da composição, indicando uma alta concentração de lipídios. Esses ingredientes ajudam a repor a gordura natural da pele já durante o banho. A isso se somam glicerina e PCA sódico, dois umectantes clássicos que evitam a sensação de repuxamento após o enxágue.

Entre os ativos de tratamento, destacam-se a niacinamida, com ação anti-inflamatória e fortalecedora da barreira, a alantoína e a arginina, que acalmam e auxiliam na regeneração da pele, além da vitamina E, com função antioxidante. O pH é ajustado para próximo do fisiológico (em torno de 5,5), outro ponto crucial para peles atópicas.

Entre os pontos positivos, vale destacar a ausência de fragrância, a limpeza eficaz sem agressão, a textura cremosa e o conforto imediato após o uso — a pele fica limpa, macia e sem repuxar. O pump facilita o uso no banho e o rendimento é bom, mesmo com aplicações generosas.

Como ponto menos favorável, quem associa limpeza à espuma abundante pode estranhar a textura mais leitosa. Mas, nesse caso, menos espuma significa mais respeito à barreira cutânea.

Vale a pena?

O produto se aproxima bastante do La Roche-Posay Lipikar Surgras, outro limpador voltado para peles secas e sensíveis. Enquanto o Cetaphil varia entre R$ 90 e R$ 110 (236 ml), o Lipikar Surgras custa cerca de R$ 150 (400 ml).

Creme Hidratante

Creme Hidratante PRO AD Restoraderm 226g Cetaphil

Se o sabonete cumpre o papel de limpar sem agredir, o creme hidratante é o coração do tratamento. Ele é um reparador de barreira, indicado para momentos em que a pele está muito seca, irritada, descamando ou em crise.

A estrutura da fórmula é rica em lipídios e ingredientes biomiméticos,que “copiam” o que a pele já tem ou deveria ter.. A manteiga de karité e o óleo de girassol repõem ácidos graxos essenciais, especialmente o ácido linoleico, fundamental para peles atópicas. A ceramida NP atua como o “cimento” entre as células da pele, reduzindo a perda de água transepidérmica.

O grande destaque é a presença de aveia coloidal, ingrediente consagrado na dermatologia por sua ação calmante e anti-prurido, graças às avenantramidas. Além disso, a dimeticona forma uma película protetora sem deixar sensação oleosa excessiva, enquanto a glicerina, PCA sódico e o extrato de raiz de Ophiopogon japonicus estão associados ao equilíbrio do microbioma cutâneo.

A tecnologia patenteada Ad-Resyl™ reforça esse cuidado com o microbioma, enquanto a filagrina estimula os mecanismos naturais de hidratação da pele.

O creme é denso, sem fragrância, vem em bisnaga prática e espalha bem, embora leve alguns minutos para absorver completamente — algo esperado para um produto com alto poder oclusivo. O alívio da coceira e do desconforto costuma ser rápido, especialmente quando aplicado logo após o banho, com a pele ainda levemente úmida.

Como ponto de atenção, não é o hidratante mais confortável para quem prefere texturas ultraleves ou vive em climas muito quentes. Aqui, a proposta é tratamento, não sensorial.

Vale a pena?

O comparativo mais direto é com o La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M, outro ícone no tratamento da dermatite atópica. O Lipikar oferece embalagem maior (400 ml), mas custa em torno de R$ 200, enquanto o Cetaphil gira em torno de R$ 115 (226 g).

Loção Hidratante

Loção Hidratante PRO AD Restoraderm 236mL Cetaphil

A loção hidratante funciona como a versão de manutenção diária da linha. Mais leve, fluida e de rápida absorção, é pensada para uso frequente no corpo todo, inclusive em climas quentes ou para quem não tolera cremes mais densos.

A composição prioriza a espalhabilidade e o conforto imediato. A base combina glicerina, óleo de girassol e emolientes leves, garantindo hidratação sem pesar. Entre os ativos, aparecem pantenol (vitamina B5), niacinamida e vitamina E, todos com ação calmante e reparadora.

Assim como o creme, a loção traz ceramidas, filagrina e a tecnologia Ad-Resyl™, mantendo o DNA de cuidado com a barreira e o microbioma. A ausência de fragrância e conservantes potencialmente irritantes reforça o perfil hipoalergênico.

O maior trunfo da loção é a absorção rápida e o toque não oleoso, que permite vestir a roupa logo após a aplicação. É confortável, prática e eficaz para hidratação diária. Por outro lado, em casos de dermatite ativa ou ressecamento extremo, pode não ser suficiente sozinha — funcionando melhor como complemento ao creme mais denso.

Vale a pena?

No mercado, ela compete com loções corporais para pele sensível de marcas como CeraVe (R$ 109,90 com 473 ml) e La Roche-Posay (R$ 210, com 400 ml). O Cetaphil custa R$ 130 e tem 236 ml.

