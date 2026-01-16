'Skincare masculino' cresce no Brasil; por que homens aderiram ao autocuidado

O hábito de cuidar da pele deixou de ser um universo exclusivamente feminino no Brasil. Homens de todas as idades estão aderindo a rotinas de skincare, impulsionando um mercado que cresce de forma acelerada e já coloca o país como o segundo maior do mundo em cuidados masculinos. O movimento vai além da simples vaidade e reflete uma nova percepção sobre bem-estar, autocuidado e quebra de tabus ligados à masculinidade.

Essa mudança de comportamento está diretamente ligada à crescente discussão sobre saúde mental. Para muitos, o ritual de aplicar produtos no rosto pela manhã ou antes de dormir se tornou um momento de pausa e atenção plena. A prática ajuda a aliviar o estresse do cotidiano e a criar uma rotina de disciplina voltada para o próprio bem-estar, autocuidado.

A influência das redes sociais também é um fator determinante. Influenciadores digitais e figuras públicas masculinas compartilham suas rotinas de cuidados sem receio, o que normaliza o ato e incentiva outros homens a experimentarem. A informação sobre produtos e seus benefícios se tornou mais acessível, desmistificando a ideia de que cuidar da pele é algo complexo ou desnecessário.

O que mudou na prática

Se antes os cuidados se limitavam ao básico, como sabonete e loção pós-barba, hoje o cenário é outro. A busca agora é por produtos com funções específicas, que atendem às necessidades da pele masculina, geralmente mais oleosa e espessa. Itens como limpadores faciais, hidratantes com controle de oleosidade, protetores solares e até séruns de tratamento já fazem parte do dia a dia de muitos.

A indústria cosmética percebeu essa oportunidade e respondeu rapidamente. Grandes marcas e novas empresas de beleza passaram a desenvolver linhas completas e exclusivas para o público masculino. As formulações são pensadas para eles, com texturas mais leves e de rápida absorção.

As embalagens também foram adaptadas, com design mais sóbrio e minimalista, e as fragrâncias costumam ser mais neutras ou amadeiradas. Essa estratégia de comunicação visual e sensorial foi fundamental para quebrar resistências e tornar o consumo de produtos de skincare uma experiência mais natural e acolhedora para os homens.

