Tendência viral no TikTok, skincare com LED realmente funciona?

Apesar de não ser novidade entre os aficionados por beleza, o uso de máscaras com LEDs na rotina de cuidados com a pele voltou à tona no TikTok, com diversos vídeos demonstrando o uso desses dispositivos. Mas, afinal, esse tipo de tratamento funciona mesmo?

“A verdade é que a chamada ledterapia, fototerapia com LED ou fotobioestimulação ainda é um tema bastante controverso. É um tratamento que tem potencial, mas ainda faltam evidências robustas, com ensaios clínicos bem controlados, para confirmar o benefício dessa terapia. Até o momento, não temos nada bem estabelecido”, ressalta o dermatologista, diretor da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP), Daniel Cassiano.





O médico explica que, em teoria, o LED (light-emitting diodes ou, no português, diodos emissores de luz) emite ondas eletromagnéticas que alcançam receptores específicos no tecido cutâneo para melhorar o funcionamento das células.

“Dessa forma, são capazes de oferecer benefícios como rejuvenescimento, controle da oleosidade, tratamento da acne ou clareamento de manchas, dependendo da cor”, diz Daniel.

A luz âmbar, por exemplo, ajuda a combater manchas. “A luz azul tem uma ação antibacteriana, auxiliando a combater as bactérias envolvidas na acne, além de também contribuir a diminuição da oleosidade. Por sua vez, a luz vermelha estimula a produção de colágeno, contribuindo com a redução de rugas e a melhora da firmeza da pele”, diz a dermatologista, membro da SBD-RESP, Marina Cintra.

Mas a questão é que, além da falta de benefícios comprovados, a maioria desses dispositivos utilizados em casa têm baixa potência, isto é, têm pouca intensidade para realmente produzir qualquer efeito fotobiológico. Por isso, é importante ter expectativas realistas e ter em mente que eles não substituem, de forma alguma, os procedimentos em consultórios.

“Os aparelhos de consultório são muito mais potentes e precisos. Com eles, conseguimos controlar melhor a intensidade da luz e o tempo de exposição e criar protocolos personalizados para a sua pele. Isso faz toda a diferença para alcançar um efeito realmente eficaz, sempre com segurança”, diz Marina.

Isso não quer dizer que os LEDs não possam ser usados em casa. Apesar da incerteza quanto aos seus reais benefícios, esses são dispositivos são, em sua maioria, bastante seguros, desde que os devidos cuidados sejam tomados.

"Não se esqueça de garantir que o aparelho seja aprovado pela ANVISA. Cuidado com dispositivos com preços abaixo do mercado ou adquiridos de fontes não confiáveis para não colocar sua saúde em risco, principalmente porque o uso de luzes inadequadas pode causar danos não somente à pele, mas também aos olhos”, indica Daniel.

Ele acrescenta que, caso a opção seja usar LEDs em casa, é possível incorporá-los após a higienização, com a pele devidamente seca. “Depois de usá-los, aplique um hidratante ou sérum específico para as suas necessidades e, pela manhã, faça uso do fotoprotetor. Não se esqueça também de higienizar o dispositivo de acordo com as recomendações do fabricante”, pontua o dermatologista. Além disso, é importante respeitar o tempo de uso e a frequência indicados no manual. “Mais tempo não significa mais resultado. E usar por tempo demais ainda pode irritar a pele”, ressalta Marina.

A médica ressalta a importância de conversar com o dermatologista antes de utilizar esses dispositivos, pois, apesar de geralmente seguro, o uso de LEDs não é indicado para qualquer pessoa. “Gestantes, pessoas com doenças autoimunes, com alguma irritação ou lesão ativa no local ou que utilizam produtos ou medicamentos que sensibilizam a pele, como a isotretinoína, não devem utilizar essas máscaras. Por isso, a consulta médica é fundamental”, reforça.

