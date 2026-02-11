Assine
Vult ingressou no mercado capilar: vale ou não a pena?

Marca de maquiagem acessível estreia no haircare com fórmulas técnicas, promessa de hidratação prolongada e foco em custo-benefício competitivo no mercado atual

Maria Dulce Miranda
11/02/2026 20:28

Linha da Vult promete hidratação e reconstrução nos fios
Linha da Vult promete hidratação e reconstrução nos fios crédito: FreePik

No fim de 2025, a Vult deu um passo que já era esperado pelo mercado de beleza: entrou de vez no território capilar. Conhecida historicamente como uma marca acessível de maquiagem — e muitas vezes rotulada como “baratinha” —, a empresa reposiciona sua narrativa ao apostar em fórmulas tecnológicas com proposta transversal, capazes de atender diferentes curvaturas e necessidades de tratamento.

O movimento acompanha uma tendência clara da indústria: ampliar portfólio para rotinas completas de beleza, saindo da lógica de categorias isoladas. E a estratégia da marca já chega estruturada — com cinco linhas de tratamento (Hidratação, Reconstrução, Nutrição, Força e Glow Acid) e quatro linhas segmentadas por tipo de fio (Liso Profundo, Ondulados 2A a 2C, Cachos 3A a 3C e Crespos 4A a 4C).

Entre as novidades, a linha Recarga de Hidratação se destaca como porta de entrada tecnológica. A promessa é entregar até 72 horas de hidratação profunda, redução da porosidade e fios mais alinhados e macios. Com Ácido Hialurônico e Colágeno Vegetal, a linha é composta por shampoo, condicionador, máscara e leave-in spray 10 em 1. O Estado de Minas recebeu parte da linha para avaliação.

Linha Recarga de Hidratação é composta por shampoo, condicionador, máscara e leave-in spray 10 em 1
Linha Recarga de Hidratação é composta por shampoo, condicionador, máscara e leave-in spray 10 em 1 Vult

Xampu 

A marca promete que o xampu hidrata profundamente enquanto limpa sem agredir. Para isso, usa sulfato de sódio laurete, que faz uma limpeza profunda, e cocamidopropil betaína, que suaviza e equilibra a fórmula. Na prática, é um shampoo hidratante com reconstrução leve, pensado para manutenção de fios que passam por calor ou química moderada.

O produto tem cheiro suave com sensação de salão e forma bastante espuma, exceto quando o cabelo está muito sujo. Além disso, ele não deixa sensação de fio rígido, entregando alinhamento com leve peso cosmético.

Os ingredientes incluem um mix de proteínas vegetais (trigo, milho e soja), que ajuda na reposição de massa e reconstrução dos fios. Já o ácido hialurônico e os extratos de algas favorecem a retenção de água, sem pesar. O ácido láctico contribui para brilho e selagem de cutícula. 

Mas nem todos os ingredientes são aprovados. A fórmula com sulfato impede o uso em rotinas Low Poo, técnica que cuidado capilar que usa agentes de limpeza suaves. Além disso, o silicone pode acumular nos fios se o xampu não for intercalado com uma limpeza profunda. Por fim, contém fragrâncias, que podem incomodar couros sensíveis.

Vale a pena?

O xampu Recarga de Hidratação da Vult funciona melhor como manutenção dos fios, em vez que tratamento isolado para danos severos. Ele é indicado para pessoas com cabelos mistos, secos ou para quem sente o cabelo "nuvem" (com frizz e sem peso), já que ajuda a alinhar os fios. Pessoas com couro cabeludo muito oleoso devem evitar a fórmula, já que pode pesar rápido, devido aos óleos e silicone da fórmula.

O produto custa R$ 18,99 (200 ml) ou R$ 25,99 (350 ml) no site da marca. A fórmula é semelhante à do xampu Bio Extratus +Hidra, encontrado a R$ 58,99 (350 ml) pela internet. Outro “primo” é o Elseve Hidra Hialurônico, vendido por R$20, com 200ml.

Condicionador

A promessa é hidratação profunda e alinhamento. Mas o produto entrega mais que isso: funciona como uma máscara leve, com base condicionante avançada e combinação de colágeno, proteínas e polímeros de fixação e brilho. Tudo isso com uma textura densa, com alto rendimento, excelente poder desembaraçante e cheiro que dura depois do enxágue. 

A fórmula inclui isoestearamidopropil dimetilamina, um ingrediente que gera o efeito “desmaia cabelo”. Já o metossulfato de beentrimônio ajuda a desembaraçar os fios. 

A combinação de colágeno e proteínas melhora a elasticidade e a resistência dos cabelos. Enquanto a presença de alguns polímeros prolongam o efeito de tratamento.

O condicionador, no entanto, pode não funcionar para quem tem fios muito finos, já que pode reduzir o volume. Além disso, alguns componentes podem “pesar” se usados em excesso. Uma dica é alternar o produto com condicionadores mais simples para evitar rigidez nos fios.

Vale a pena?

Esse condicionador é ideal para cabelos com frizz, porosos, ressecados ou que embaraçam com facilidade após o banho. Também é uma ótima opção para quem usa fontes de calor, como secador e chapinha com frequência. Quem tem cabelo fino e ralo deve preferir outros produtos. 

O condicionador Recarga de Hidratação custa R$ 21,99 (200 ml) ou R$ 29,99 (325 ml).  A fórmula é semelhante ao Siàge Hair-Plastia, de Eudora, vendido a R$ 41,90 (200 ml); e o Elseve Hidra Hialurônico, a R$ 35,99 (400 ml).

Leave-In Spray 10 em 1

Com boa espalhabilidade, o leave-in promete hidratar, proteger, fortalecer, dar brilho e proteger do calor até 230°C. Um spoiler é que a fórmula sustenta boa parte das promessas, incluindo um aroma que fixa no fio, funcionando quase como um perfume capilar. 

Um destaque nos ingredientes é o bis-cetearil amodimeticona, um silicone “inteligente”, que se deposita somente nas partes mais danificadas do fio e não se acumula ou deixa o cabelo pesado com o uso contínuo. Além disso, possui uma barreira física antifrizz, impermeabilizando o fio contra a umidade externa, e uma excelente proteção térmica.

A combinação de ácido glicólico e ácido lático contribui para deixar o cabelo com aquele brilho espelhado. A fórmula ainda contém colágeno e proteínas, que mantêm a reposição de massa que vimos no restante da linha, ajudando a encorpar o fio.

É um produto concentrado, que rende bastante e entrega efeito visual imediato de fio tratado. Por causa do Amido e das Proteínas, se você usar muito, o cabelo pode ficar com aspecto rígido (durinho). A recomendação é controlar a quantidade de produto usado. 

O leave-in não cumpre todos as promessas listadas. Problemas como elasticidade e recuperação estrutural profunda dependem de tratamento contínuo — não só do finalizador.

Vale a pena?

O leave-in serve para finalizar, proteger e controlar o volume, sendo indicado para quem usa secador ou chapinha, já que tem agentes de proteção térmica excelentes. Quem tem cabelo poroso também se beneficia, já que as proteínas e o amido preenchem as "falhas" do fio. A outra indicação é quem tem os cabelos com muitos nós, já que ele facilitar o deslizar do pente.

Por outro lado, cabelos de curvatura 4C (crespos muito secos) podem sentir falta de óleos vegetais pesados (como manteiga de karité), já que esta fórmula é mais "hídrica/proteica" e menos "oleosa".

Com 100 ml, o leave-in spray custa R$ 41,99 no site da marca. Uma alternativa semelhante é o Ricca Reparação Total (Leave-in 3 em 1), que custa R$ 42,99 (50 ml). Outra opção é o Fluido Protetor Hydration Expert, da Eico, vendido a R$ 39,90 (200 ml).

