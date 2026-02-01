Frizz à mostra, textura e ondas: cabelos naturais são tendência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Esqueça o look com cabelo impecável. Ondas naturais, frizz discreto e um acabamento propositalmente despretensioso são tendência e já aparecem nas passarelas, tapetes vermelhos e na cabeças das 'it girls'. Celebridades como Chappell Roan, Rihanna, Sadie Sink e Nicole Kidman já apareceram com os fios livres, volume real e textura aparente, em contraste com os penteados altamente polidos que marcaram a última década.

Após anos de extensões dramáticas, comprimentos ultralongos, brilho intenso e construções com todos os fios no lugar, a moda agora é naturalidade. O cabelo com movimento, que respeita a textura individual de cada fio, voltou a ser associado à elegância e ao luxo.

Segundo os especialistas, o que se vê hoje é um retorno à essência capilar: ondas que se movem com o vento, frizz que carrega história e a ausência de tentativas de mascarar a natureza do fio definem o novo padrão de beleza. Esse visual, embora pareça simples, é resultado de cuidado, técnica e entendimento profundo do cabelo.

A ideia é valorizar o que cada pessoa já tem de melhor. O cabelo natural, nesse contexto, deixa de ser apenas uma estética e passa a funcionar como uma expressão de autenticidade.

O luxo contemporâneo está em parecer que não fez esforço para arrumar os fios, ainda que o visual seja sustentado por cuidado real, conhecimento técnico e escolhas conscientes. Entender como cada fio reage ao corte, à cor e à luz se tornou parte fundamental desse processo.

O movimento também abriu espaço para uma valorização maior dos cabelos curtos. Quem sempre manteve fios mais curtos passou a explorar novas possibilidades de ondas, volume e transições sutis de comprimento sem perder identidade. Para a especialista, o curto nunca esteve tão em evidência.

Já para quem opta por alongamentos, a atenção precisa ser redobrada. Tati alerta que a escolha do material é determinante para alcançar um efeito natural. Os fios do alongamento devem dialogar com a textura do cabelo original, garantindo integração, movimento e coerência visual. O objetivo deixa de ser apenas ganhar comprimento e passa a ser criar uma extensão harmônica da identidade capilar de cada pessoa.

O chamado Megahair Invisível é uma técnica desenvolvida com a intenção de não se sobrepor ao cabelo natural, mas de conversar com ele, respeitando textura, favorecendo o movimento e celebrando a individualidade. Essa abordagem acompanha a valorização atual de cabelos que vivem, respiram e expressam quem os usa.

