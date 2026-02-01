Frizz à mostra, textura e ondas: cabelos naturais são tendência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Esqueça o look com cabeloimpecável. Ondas naturais, frizz discreto e um acabamento propositalmente despretensioso são tendência e já aparecem nas passarelas, tapetes vermelhos e na cabeças das 'it girls'. Celebridades como Chappell Roan, Rihanna, Sadie Sink e Nicole Kidman já apareceram com os fios livres, volume real e textura aparente, em contraste com os penteados altamente polidos que marcaram a última década.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Após anos de extensões dramáticas, comprimentos ultralongos, brilho intenso e construções com todos os fios no lugar, a moda agora é naturalidade. O cabelo com movimento, que respeita a textura individual de cada fio, voltou a ser associado à elegância e ao luxo.
Segundo os especialistas, o que se vê hoje é um retorno à essência capilar: ondas que se movem com o vento, frizz que carrega história e a ausência de tentativas de mascarar a natureza do fio definem o novo padrão de beleza. Esse visual, embora pareça simples, é resultado de cuidado, técnica e entendimento profundo do cabelo.
A ideia é valorizar o que cada pessoa já tem de melhor. O cabelo natural, nesse contexto, deixa de ser apenas uma estética e passa a funcionar como uma expressão de autenticidade.
O luxo contemporâneo está em parecer que não fez esforço para arrumar os fios, ainda que o visual seja sustentado por cuidado real, conhecimento técnico e escolhas conscientes. Entender como cada fio reage ao corte, à cor e à luz se tornou parte fundamental desse processo.
O movimento também abriu espaço para uma valorização maior dos cabelos curtos. Quem sempre manteve fios mais curtos passou a explorar novas possibilidades de ondas, volume e transições sutis de comprimento sem perder identidade. Para a especialista, o curto nunca esteve tão em evidência.
Já para quem opta por alongamentos, a atenção precisa ser redobrada. Tati alerta que a escolha do material é determinante para alcançar um efeito natural. Os fios do alongamento devem dialogar com a textura do cabelo original, garantindo integração, movimento e coerência visual. O objetivo deixa de ser apenas ganhar comprimento e passa a ser criar uma extensão harmônica da identidade capilar de cada pessoa.
O chamado Megahair Invisível é uma técnica desenvolvida com a intenção de não se sobrepor ao cabelo natural, mas de conversar com ele, respeitando textura, favorecendo o movimento e celebrando a individualidade. Essa abordagem acompanha a valorização atual de cabelos que vivem, respiram e expressam quem os usa.
Com o verão, que começou em 21 de dezembro, aumenta a exposição ao sol, à água do mar e ao cloro das piscinas. É preciso redobrar os cuidados com a pele e os cabelos. Veja dicas importantes para que você possa curtir a estação em prejudicar a saúde e a beleza! pixabay
Beba água. Essa é a dica eterna. A água faz bem para o equilíbrio geral do organismo, inclusive a pele. Reabastece o tecido e aumenta a elasticidade, retardando o surgimento de rugas e marcas de expressão. freepik
Use filtro solar. Isso ajuda a evitar ressecamento, oleosidade excessiva e doenças de pele. Aplique o protetor 15 minutos antes da exposição solar e reaplique se houver transpiração ou se o corpo se molhar. adorebeautyNZ pixabay
Mesmo em dias nublados, o mormaço emite radiações que podem causar manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele. markus trier - pixabay
Remova a maquiagem antes de dormir. A higiene e limpeza da pele reduzem o risco de acne e cravos, atenua a oleosidade e age como antioxidante, prevenindo o envelhecimento da pele. chezbeate pixabay
Não compartilhe a maquiagem. Bactérias são transmitidas quando usamos produtos de outra pessoa. Pode haver contágio, causando herpes, micoses, infecções, terçol e conjuntivite, entre outras doenças. armennano pixabay
Mantenha os pincéis sempre limpos, para que a sujeira não provoque alergias ou infecções. Uma forma simples de limpar os pincéis é com shampoo neutro. Bote um pouco na mão e passe as cerdas. Depois enxague. artem da pictures pixabay
Não esprema cravos e espinhas. A ferida fica aberta, aumentando o risco de infecção, com a entrada de bactérias. O melhor é fazer uma esfoliação com bons produtos ou usar uma máscara que remova os cravos, recomendada por especialista. dungthuyvunguyen pixabay
O uso de esfoliantes ajuda na prevenção. O ideal é fazer esfoliação uma vez por semana. Se a pele for muito oleosa, a aplicação pode ser duas vezes por semana. Mais do que isso, não é recomendado, para não tirar a proteção natural da pele. silviarita pixabay
O uso de óleos corporais durante o banho ajuda a manter a pele hidratada, pois cria uma fina camada de proteção. Aplique sobre a pele já limpa, em movimentos circulares, e depois enxague. couleur pixabay
O hidratante corporal deve ser usado, de preferência, após o banho. Hidratantes que repõem ceramidas (lipídios naturais da pele) e ácido hialurônico são indicados. Procure variar as fragrâncias para se sentir estimulada. divulgação Mônica Sá
A consultora Marta Moreira Bernardes, representante da Natura, dá dicas para os cuidados com os cabelos. Produtos com proteção solar auxiliam para evitar que eles fiquem quebradiços, já que o sol também afeta os fios. social butterfly pixabay
O sal da água do mar, o cloro da piscina e a radiação solar tendem a ressecar os cabelos. Shampoo e condicionador com componentes para hidratação são ideais. jacqueline macou pixabay
Uma vez por semana, é recomendado o uso de máscara capilar, para uma hidratação mais profunda. É importante verificar a máscara adequada para cada tipo de cabelo. Passe a máscara após lavar os cabelos e deixe agir por 5 minutos antes do enxague. Divulgação Mônica Sá
Não esfregue os cabelos na hora de secá-los. Separe em quatro mechas e apenas pressione com a toalha (de preferência, de microfibra), papel-toalha ou uma camisa antiga de algodão. O cabelo molhado quebra mais fácil. Tenha calma. master1305 - freepik
Com os cabelos ainda úmidos, passe o creme para pentear, indicado para o tipo de cabelo. Espalhe o creme nas mãos antes de levar à cabeça, para que ele não fique mais concentrado num único ponto. luis wilker pixabay
No verão, o banho frio é recomendado, pois, além de aliviar o calor, estimula o metabolismo, previne gripes, reduz a queda de cabelo e deixa a pele mais firme. publicdomain pictures - pixabay
Mas quem não gosta de banho frio, pode optar pela água morna, apenas para quebrar o frio. A temperatura um pouco mais alta ajuda a relaxar, diminui inchaços, remove toxinas e melhora a respiração. pixabay
O mais importante é usar o banho para relaxamento, sem levar para este momento as preocupações do dia a dia. Decore o banheiro de forma aprazível para que a sensação seja de bem-estar. joe137 pixabay
Evite prender os cabelos todos os dias. Mas, quando prender, nunca faça com o cabelo molhado. Não prenda muito apertado. Use bons acessórios. ansiia freepik
O uso do secador, por causa da alta temperatura, pode danificar os cabelos. Por isso, use leave-in, produto mais concentrado que age como protetor térmico e também reforça a hidratação dos cabelos. jo johnston pixabay