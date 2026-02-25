‘Latina makeup’: conheça a tendência inspirada na América Latina
Popular entre a geração Z, o visual resgata códigos dos anos 2010 com nova leitura cultural
Do Brazil Core ao sucesso de Bad Bunny, a valorização da cultura latina está em alta. Mas além do look e da música, um visual específico ganhou força: a chamada “latina makeup”, uma maquiagem marcada, dramática e cheia de personalidade.
Longe do minimalismo da estética “clean girl”, que dominou o pós-pandemia, a tendência aposta em definição, contornos evidentes e traços bem construídos. Sobrancelhas arqueadas, delineado gatinho afiado, cílios volumosos, lábios ultracontornados e pele matte são os pilares do estilo.
O que é a latina makeup?
A latina makeup resgata elementos que fizeram sucesso entre 2015 e 2016, mas retorna com nova força impulsionada pelo orgulho latino e pelo desejo de visuais mais impactantes. A proposta é clara: sair do básico e abraçar o glamour.
A estética costuma incluir:
- Pele matte e uniforme;
- Contorno marcado e iluminador estratégico;
- Sobrancelhas bem preenchidas e arqueadas;
- Olhos esfumados com delineado preciso;
- Cílios postiços volumosos;
- Lábios contornados com lápis escuro e gloss.
O cabelo liso e preto, muitas vezes estilizado com acabamento polido, também aparece como complemento frequente do visual.
Para adotar o visual, o primeiro passo é preparar a pele, com um rosto limpo e hidratado. O primer ajuda a aumentar a fixação e garantir acabamento mais uniforme.
As sobrancelhas são preenchidas, sem falhas e com um arco definido. Elas são finalizadas com gel fixador.
Na pele, está de volta a base de cobertura média a alta, com corretivo cremoso iluminando pontos estratégicos. O blush é discreto; enquanto bronzer e iluminador ganham mais protagonismo.
Os olhos são dramáticos, com sombras neutras esfumadas e finalizados com delineado gatinho. Máscara de cílios e até cílios postiços completam o visual.
Os lábios ganham destaque, com contorno feito com lápis mais escuro e preenchidos com batom em tom levemente mais claro. O gloss traz um acabamento sofisticado para o look.
A polêmica da Latina Makeup
Para muitas pessoas, a latina makeup transformou uma identidade cultural diversa em um padrão estético homogêneo — frequentemente associado ao estereótipo da mulher latina jovem, magra e “caliente”, amplamente difundido por Hollywood e pela mídia norte-americana. Outro ponto levantado é que o visual costuma ser reproduzido por mulheres brancas com traços eurocêntricos, enquanto mulheres negras, indígenas e caribenhas — que compõem parte significativa da América Latina — acabam invisibilizadas.
Dados da Associação Mulheres Afro indicam que cerca de 200 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe se definem como afrodescendentes. Ainda assim, suas características raramente aparecem como referência central na trend.
Além disso, a tendência reduz a pluralidade da América Latina – com seus 33 países – a um único padrão de beleza, o que pode reforçar exclusões e apagar vivências.
