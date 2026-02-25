Assine
MAQUIAGEM

‘Latina makeup’: conheça a tendência inspirada na América Latina

Popular entre a geração Z, o visual resgata códigos dos anos 2010 com nova leitura cultural

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/02/2026 13:57

Latino makeup é trend no TikTok e no Instagram
Latino makeup é trend no TikTok e no Instagram crédito: TikTok / reprodução

Do Brazil Core ao sucesso de Bad Bunny, a valorização da cultura latina está em alta. Mas além do look e da música, um visual específico ganhou força: a chamada “latina makeup”, uma maquiagem marcada, dramática e cheia de personalidade.

@madddnot #makeup #latinamakeup Yo Voy (feat. Daddy Yankee) - Zion Y Lennox

Longe do minimalismo da estética “clean girl”, que dominou o pós-pandemia, a tendência aposta em definição, contornos evidentes e traços bem construídos. Sobrancelhas arqueadas, delineado gatinho afiado, cílios volumosos, lábios ultracontornados e pele matte são os pilares do estilo.

O que é a latina makeup?

A latina makeup resgata elementos que fizeram sucesso entre 2015 e 2016, mas retorna com nova força impulsionada pelo orgulho latino e pelo desejo de visuais mais impactantes. A proposta é clara: sair do básico e abraçar o glamour.

@i.an.ya.i #latinamakeup #fyp original sound - Yul4o

A estética costuma incluir:

  • Pele matte e uniforme;
  • Contorno marcado e iluminador estratégico;
  • Sobrancelhas bem preenchidas e arqueadas;
  • Olhos esfumados com delineado preciso;
  • Cílios postiços volumosos;
  • Lábios contornados com lápis escuro e gloss.

O cabelo liso e preto, muitas vezes estilizado com acabamento polido, também aparece como complemento frequente do visual.

@sean_jayyyy Products used:          sunscreen,pressedpowder&settingspray from @DAZZLE ME PHILIPPINES, foundation&concealer @PINKFLASH.PH, bronzer@SHEGLAM highlighter@Catrice Cosmetics,lipstick @O.TWO.O MAKEUP PH #latinamakeup #latina #latinamakeuptutorial #foryoupage #foryou #fyp #viralvideo Vidrado Em Você - Dj Guuga & Mc Livinho

Para adotar o visual, o primeiro passo é preparar a pele, com um rosto limpo e hidratado. O primer ajuda a aumentar a fixação e garantir acabamento mais uniforme.

As sobrancelhas são preenchidas, sem falhas e com um arco definido. Elas são finalizadas com gel fixador. 

Na pele, está de volta a base de cobertura média a alta, com corretivo cremoso iluminando pontos estratégicos. O blush é discreto; enquanto bronzer e iluminador ganham mais protagonismo.

@inmakeup_ ¿ o ?  #latinamakeup #makeup #explorepage #transition sonido original - :: !!

Os olhos são dramáticos, com sombras neutras esfumadas e finalizados com delineado gatinho. Máscara de cílios e até cílios postiços completam o visual. 

Os lábios ganham destaque, com contorno feito com lápis mais escuro e preenchidos com batom em tom levemente mais claro. O gloss traz um acabamento sofisticado para o look.

A polêmica da Latina Makeup

Para muitas pessoas, a latina makeup transformou uma identidade cultural diversa em um padrão estético homogêneo — frequentemente associado ao estereótipo da mulher latina jovem, magra e “caliente”, amplamente difundido por Hollywood e pela mídia norte-americana. Outro ponto levantado é que o visual costuma ser reproduzido por mulheres brancas com traços eurocêntricos, enquanto mulheres negras, indígenas e caribenhas — que compõem parte significativa da América Latina — acabam invisibilizadas.

@glambby_ GRWM(latina makeup) @Maybelline NY 30hr foundation  @SACHEU Beauty US peel off lip stain @Morphe Cosmetics contour stick @Kosas color corrector  @SHEGLAM liquid blush @Charlotte Tilbury air brush concealer  @Patrick Ta Beauty skin soft blur concealer  @milkmakeup hydro setting spray  @wetnwildbeauty loose setting powder @NARS Cosmetics bronzer @r.e.m. beauty powder blush @mcobeauty us pressed powder R.E.M. beauty eyeshadow quad @KISS Lashes lashes MCOBEAUTY stamp on eyeliner  @LAWLESS Beauty lip gloss MORPHE lifeproof setting spray  #makeup #makeuptutorial #grwm #grwmroutine #amazonfinds NO BATIDÃO - ZXKAI & slxughter

Dados da Associação Mulheres Afro indicam que cerca de 200 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe se definem como afrodescendentes. Ainda assim, suas características raramente aparecem como referência central na trend.

Além disso, a tendência reduz a pluralidade da América Latina – com seus 33 países – a um único padrão de beleza, o que pode reforçar exclusões e apagar vivências.

