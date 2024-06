Lábios bonitos e saudáveis é o desejo de todo mundo. Manter os lábios com uma aparência atraente e saudável vai além de uma preocupação puramente estética, pois eles podem indicar sinais desde ressecamento até doenças. Algumas características a serem observadas são: boca rachada, esbranquiçada ou com machucados.

Cada vez mais, as pessoas estão preocupadas com a estética, em hidratar a pele e ter uma aparência mais saudável. Estudo do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) revelou que 65,7% concordam com a ideia de que cuidar da beleza é mais uma necessidade do que luxo.



A falta de rotina de cuidados específicos para essa região pode causar descamação, aparecimento de linhas finas, irregularidades e perda de volume, textura e maciez. Segundo a esteticista Luzia Costa, em comparação com outras áreas do corpo, os lábios são extremamente sensíveis, porque não possuem a mesma concentração de glândulas sebáceas, por isso precisam de uma atenção especial.



Alguns hábitos, infelizmente, podem piorar muito a saúde dos lábios, entre eles: fumo, excesso de álcool e a exposição ao sol sem proteção. Além disso, é uma região usada o tempo todo, pois nos alimentamos várias vezes ao dia, bebemos líquidos o tempo todo e conversamos. E como conversamos. Por isso, é muito importante tomar cuidados com os produtos que vamos usar nos nossos lábios, observar a composição e principalmente a validade.



A seguir, a esteticista Luzia Costa dá dicas para deixar os lábios hidratados e bonitos por mais tempo:

1. Esfoliação: fazer esse procedimento com certa frequência ajuda a remover as células mortas, deixando uma aparência mais saudável. Deve-se usar esfoliantes próprios para os lábios com princípios ativos naturais.

2. Hidratantes e protetor labial: esses produtos precisam e devem ser usados várias vezes ao dia para uma hidratação permanente. Procure produtos que tenham D-pantenol, vitamina E, manteiga de karité e óleos vegetais. Finalize com um gloss.



3. Beber água e alimentação saudável: beber bastante água e manter uma alimentação balanceada, rica em vitaminas, minerais e ácidos graxos são práticas essenciais para garantir a saúde e a beleza dos lábios. Uma boa hidratação interna e uma dieta nutritiva não só melhoram a aparência dos lábios, mas também contribuem para a saúde geral da pele e do corpo. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)