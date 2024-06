“Os olhos são a janela da alma”. Esta frase é atribuída a Leonardo da Vinci, ao imperador romano Cícero e, séculos depois, foi usada pelo poeta e escritor Edgar Allan Poe. Quem quer tenha dito a frase pela primeira vez, que seja repetida infinitas vezes, pois é a pura verdade.



Nossos olhos expressam nosso momento. Podem não mostrar quem somos, mas revelam como estamos. Algumas pessoas são tão transparentes no olhar que falam por ele. Em alguns momentos, as palavras dizem uma coisa, mas se olharmos em seus olhos sabemos nitidamente que estão querendo dizer outra, completamente diferente.



Percebemos, pela expressão dos olhos, se a pessoa está cansada, abatida, feliz, triste, calma, descansada.



Se estiver de olheiras ou com a pele da área dos olhos um pouco desidratada, é batata: vem o ar de cansaço. Isso acontece porque esta pele é uma das mais finas e sensíveis do corpo, está entre as primeiras a revelar sinais de envelhecimento precoce, como linhas finas, flacidez, rugas e olheiras. Quem nunca “sofreu” quando percebeu os primeiros “pés de galinha”?



A região não tem muitas glândulas sebáceas e colágeno, mas, segundo o dermatologista Danilo Talarico, é possível prevenir o envelhecimento desta pele com cuidados diários em casa e tratamentos médicos. Ele diz que a área exige produtos que sejam eficientes, mas também delicados para não desencadearem efeitos colaterais indesejados, principalmente por estar pertinho da nossa janela da alma, o que torna a região ainda mais sensível.

Leia também: Síndrome do olho seco ganha novo tratamento



Pensando nos cuidados diários com a região, o médico explica que o primeiro passo é remover qualquer maquiagem, filtro solar ou mesmo a poluição com água micelar e algodão fino.



Em seguida, é importante lavar com sabonete líquido, sempre utilizando água fria.



Em relação aos cremes de tratamento para a área dos olhos, ele indica os ácidos hialurônicos com seus distintos pesos moleculares, porque são os ingredientes destacados atualmente pela eficiência na manutenção da qualidade da pele da região e até estímulo para reparo da perda elástica e de colágeno.



Para prevenir o envelhecimento da área, o dermatologista reforça que o mais importante é o uso do filtro solar, que pode ser no formato líquido tradicional, em bastão ou mesmo em pó. Mas eles devem ser testados dermatologicamente e oftalmologicamente. Para saber a quantidade ideal de produto a ser aplicada na região, o melhor é pensar no tamanho de um grão de arroz para ambas pálpebras.



O médico explica como aplicar: “Sabendo que a drenagem da região ocorre do centro para lateral da cabeça, oriento sempre usar nesse sentido (do epicanto central dos olhos para o epicanto lateral dos olhos)”.



Existem procedimentos que ajudam bastante, como os lasers não ablativos (Erbium), o ultrassom microfocado em caneta Atria, os fios de PDO, a radiofrequência microagulhada, e os ativos injetáveis, como os ácidos hialurônicos para preencher e os biorregeneradores como o PDRN.



Se a flacidez já estiver acentuada, o procedimento mais indicado é a blefaroplastia, que deve ser feita por um cirurgião plástico.

O procedimento nada mais é que a retirada do excesso de pele e bolsas de gordura presentes nas pálpebras superiores e inferiores, com a possibilidade do reposicionamento dessas estruturas ou preenchimento de sulcos na região quando o médico julgar necessário.

Mas atenção: se o procedimento for realizado por um profissional inadequado, o resultado pode ser desastroso. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)