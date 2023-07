683

As constantes frentes frias típicas do inverno exigem cuidados redobrados com os olhos. As condições climáticas adversas e alguns hábitos comuns nesta época do ano podem aumentar o risco de diversas doenças oculares. O oftalmologista do H.Olhos, Pedro Antonio Nogueira Filho, destaca quais são as doenças oculares mais comuns nesse período e os cuidados a serem tomados.

Algumas das doenças oculares mais comuns no inverno

"Durante o inverno, o ar frio e seco aliado a maus hábitos podem desencadear vários problemas oculares, por isso é importante tomar precauções para proteger a saúde dos olhos. Medidas preventivas como lavar as mãos com frequência, evitar o contato direto dos olhos com as mãos e objetos contaminados, além de utilizar óculos de proteção adequados em atividades ao ar livre, ajudam a minimizar o impacto dessas doenças e assegurar uma visão saudável", recomenda Pedro Nogueira.

Conjuntivite

"A conjuntivite ocorre devido à inflamação da conjuntiva, a membrana que reveste a parte branca dos olhos e a porção interna das pálpebras. Os sintomas mais comuns são vermelhidão, coceira, lacrimejamento excessivo e secreção ocular, além da sensação de corpo estranho nos olhos. A conjuntivite pode ser transmitida por contato direto ou por objetos contaminados, como toalhas ou maquiagem".



Olho seco

"O olho seco ocorre quando a lágrima não é produzida em quantidade suficiente ou evapora rapidamente, resultando em desconforto ocular. No inverno, o ar frio e seco, além dos ambientes aquecidos artificialmente, podem agravar esse problema. Os sintomas incluem sensação de ardência, coceira, vermelhidão e o embaçamento visual".

Ceratite por exposição ao vento

"Ocorre quando há uma inflamação da córnea, secundária ao ressecamento da superfície dos olhos, causada pela exposição prolongada a ventos frios e secos. Os sintomas incluem olhos vermelhos, sensação de areia nos olhos, dor, visão turva e sensibilidade à luz. Essa condição é mais comum em pessoas que praticam atividades ao ar livre".

Blefarite

"A blefarite é uma inflamação crônica das pálpebras que pode se agravar no inverno. Ela causa coceira, vermelhidão e irritação nas bordas das pálpebras. O ressecamento do ar e o uso frequente de aquecedores podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição".

Confira dicas para manter seus olhos saudáveis durante o clima frio

Hidrate seus olhos: a baixa umidade do ar durante o inverno pode causar ressecamento e irritação ocular. Use colírios lubrificantes recomendados pelo seu médico oftalmologista para manter seus olhos hidratados. Proteja-se do vento e do frio: utilize óculos de sol com proteção UV para proteger seus olhos dos raios solares, mesmo em dias nublados. Além disso, use óculos de proteção ou bonés, como barreira, para se resguardar do vento e do frio intenso. Evite ambientes com ar seco: o uso de aquecedores e sistemas de calefação pode reduzir a umidade do ar em ambientes fechados. Utilize um umidificador de ar para adicionar umidade ao ar e prevenir o ressecamento dos olhos. Mantenha a higiene ocular: lave as mãos antes de tocar nos olhos e evite coçá-los. Além disso, limpe os óculos regularmente para remover poeira e sujeira que possam irritar os olhos. Agende uma consulta oftalmológica: faça consultas regulares com um médico oftalmologista para avaliar sua saúde ocular e prevenir problemas oculares. Essas visitas são fundamentais para detectar doenças precocemente e iniciar o tratamento adequado.

Pedro Antonio Nogueira Filho enfatza que essas são orientações gerais. Caso sinta desconforto persistente, vermelhidão, visão embaçada ou qualquer outro sintoma, o recomendável é procurar um médico oftalmologista.