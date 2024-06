O ferro de passar está se tornando um objeto em desuso para as gerações mais jovens

Sente diferença da sua cama para uma cama de hotel? A toalha de banho é fofinha, macia e enxuga bem? Olhou para uma mulher ou um homem e pensou ou comentou como aquela pessoa é elegante ou está bem vestida, mesmo estando com um estilo casual? Pois bem, muito disso é culpa de um objeto que os mais jovens estão abolindo da vida: o ferro de passar.



Esta sensação de conforto, este toque delicado, gostoso é porque a roupa de cama e a toalha de banho estão muito bem passadas, com produto perfumado, que ajuda mais ainda na maciez do tecido, e ficam lisinhas. A roupa de vestir bem passada tem um caimento perfeito no corpo e, mesmo não sendo de marcas renomadas, dá elegância e chama a atenção.



Mas a geração abaixo dos 35 anos não quer nem ouvir falar em ferro de passar roupa. Não ligam de sair amarrotados, de dormir em roupa de cama sem passar. Com o retorno do linho, nas últimas coleções, chegaram a inventar que linho amarrotado é que está na moda.



Então, para ajudar essa galera que não quer ter trabalho, Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu dá dicas para investir em peças com tecidos como jeans, poliester e lã, que são usados tanto na confecção de modelos casuais quanto formais, não precisam de ferro de passar e garantem que as roupas estejam sempre alinhadas.



Ela afirma que esses tecidos não formam vincos ou rugas e são menos propensos a amassar durante a lavagem, mas tem alguns truques para estender as roupas após retirá-las da lavadora para ajudar a ficarem lisinhas.



Indira conta que as peças em jeans são bastante resistentes a rugas. Além de durável, tem textura firme e resistente. Por ser muito versátil, tem vários tipos de peças. Já o poliester é resistente ao enrugamento, retenção de cor, secagem rápida e tem ótima durabilidade. O poliester também é aplicado especialmente em roupas que precisam ser lavadas com frequência, como modelos esportivos.



A lã é muito usada nesta estação, que, além de não amassar, é bem quentinha. Isso acontece porque sua fibra é encaracolada e retém o ar nos espaços entre elas. É claro que a lã também é naturalmente resistente a rugas e vincos, o que torna as peças produzidas com este tecido, como suéteres e casacos, muito práticas para quem quer evitar o ferro de passar.



Vejam o que fazer:

1. Sacudir bem as peças assim que as retirar da máquina de lavar;

2. Esticar bem as roupas no varal para evitar que se formem vincos;

3. Ajustar golas, bolsos e amarrações para garantir que estejam bem alinhados durante a secagem;

4. Pendurar blusas e camisas sociais em cabides para secar, em vez de dependurar no varal.

(Isabela Teixeira da Costa / Interina)