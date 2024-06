O que não vai faltar na cidade são boas opções de programas para comemorar o Dia dos Namorados. Mas como a demanda é grande, o melhor é escolher logo e garantir a reserva. Vejam algumas sugestões: o All Mar, na beirada da Lagoa da Pampulha, preparou uma programação romântica e aconchegante. O cardápio foi pensado para oferecer uma experiência gastronômica completa, incluindo duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. As bebidas serão cobradas à parte. Já o Cabernet Butiquim preparou uma noite especial, a partir das 19h. A chef Janaína Barrozo elaborou um menu exclusivo, em cinco tempos, cheio de surpresas para dar o tom do romantismo da noite, com opção para vegetarianos, junto da seleção musical do DJ Louie. A Cozinha Santo Antônio, comandada pela chef Ju Duarte, preparou um menu degustação especial que é uma verdadeira viagem gastronômica, em cinco etapas. Para deixar a noite ainda mais especial, o músico David Fonseca estará no piano, com um repertório suave e intimista. Os casais serão recebidos com uma leitura de poemas com Raquel Pedras e uma taça de espumante. Outra ótima opção para a noite é o bistrô A Casa da Agnes, um espaço lúdico e criativo. A chef Agnes Farkasvolgyi é conhecida por sua abordagem inovadora na cozinha e para essa noite ela preparou um menu que promete ser uma verdadeira celebração sensorial. O casal poderá escolher um jantar de quatro ou cinco etapas – com dois pratos da sessão "Visão e Paladar" – que passeia pelos nossos sentidos. A Belô Café preparou um menu completo, em três tempos, assinado pelas chefs da casa Andreza Luísa e Ju Castro, e mais um box exclusivo de delícias para os casais levarem para casa e tomarem um café da manhã especial.

Bate-papo



Carla Thibau reuniu um grupo diversificado de mulheres, na sua Alphorria, para um bate-papo descontraído com Naty Vasconcelos, para falar sobre a valorização da mulher e autoestima. Desde o ano passado, a marca decidiu focar a campanha do Dia dos Namorados nesse tema, reforçando a máxima de que quem não se ama não consegue amar ninguém. Tarde agradável, animada, com muitas participações. Ano que vem a grife faz 40 anos e a fundadora, Edna Thibau, mãe de Carla, “voltará” para desenhar, a quatro mão, uma coleção de ícones, que marcará a data tão especial. Afinal, são poucas as marcas de moda feminina tão longevas neste país.

Café da manhã



Foi pra lá de movimentado o café da manhã que Josette Davis promoveu para mostrar detalhes da expô-décor “Morar Mais BH” desse ano. No vai e vem, arquitetos, designers, paisagistas, conhecidos e afins. Será a 17ª edição e vai ao ar em casa bacana do Cidade Jardim.

Seminário sobre mineração de gemas



O Sindjoias Ajomig, em parceria com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), promoveu,na última segunda-feira, na sede da Fiemg, um seminário que debateu temas importantes a respeito do futuro da mineração das gemas no Brasil a partir de diferentes perspectivas. O evento contou com a participação de empresários do interior de Minas Gerais e de outros estados, associados da entidade, especialistas, pesquisadores e representantes do poder público. O presidente do Sindijoias Ajomig, MuriloGraciano, disse que o encontro trouxe à tona temas como qualificação de mão de obra, regularização, formaçãode cooperativas, financiamento a produtores, sustentabilidade e outros.

BROMÉLIAS NA SERRA



A transferência do Instituto Burle Marx do Bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, levará projetos, croquis, registros e tudo mais do artista para a Casa Cavanelas, em Petrópolis, em 2028, mas já começa a preocupar o meio cultural. É que o belo complexo, feito em 1954, com jardins assinados pelo paisagista e arquitetura de Niemeyer, está localizado em um estreito e profundo vale de terreno instável. A remoção de terras nas encostas para construir novos prédios, somada à desordem climática mundial, com chuvas mais fortes na região, aumentaria muito o risco de deslizamentos no local. Felizmente, o rico acervo botânico continua (obviamente) plantado no antigo sítio de Guaratiba e continuará a salvo.

Por ai...

A Galeria Evandro Carneiro Arte, no Rio de Janeiro, está fazendo uma exposição da artista plástica mineira Fani Bracher, de 13 a 29 de junho. A mostra apresenta 29 obras da artista, cuja trajetória reflete uma profunda conexão com as paisagens e a história de Minas Gerais. A individual apresentará quatro caixas-colagens, inéditas ao público, 14 grandes telas datadas em diversas fases e algumas gravuras feitas a partir de pigmentos e bordados sobre papel.

Os lançamentos de verão 2025 na região do Prad, chegarão com novidade bacana. É que o estilista de bolsas Celso Afonso retorna com sua marca para um endereço ali. As reformas do espaço, que entra em função no fim desse mês, estão a todo vapor.

O show solo de Zeca Veloso teve start nacional em BH, com apresentação no Teatro de Câmara Vallourec e plateia bacana. Entre as presenças, Sonia Penna, amiga da família, que conheceu o artista ainda criança e foi recebida por ele com muito carinho. A apresentação

foi um sucesso.

O Sebrae Minas realiza projeto Moda Preta, com versão híbrida, tanto presencial quanto on-line. Começa com o programa Ubuntu Moda. Além da valorização da nossa cultura ancestral, também visa impulsionar o crescimento de empreendedores afrodescendentes na

indústria de moda.

O projeto São Chico Cultural (que completa 10 anos) promove, amanhã, no teatro do Minas Tênis, a peça “Aperte o Play e só... ria”, com os atores Carlos Nunes e Kayette. Vendas pelo Sympla. Toda a renda do espetáculo irá para o Hopital São Francisco, que promove mais de mil cirurgias e atendimentos gerais por mês, tudo pelo SUS.

O bar itinerante Tranquilo está com programação intensa em BH. O movimento já circulou por 13 pontos diferentes da cidade e promoveu mais de 150 artistas jovens. Em São Paulo, o sucesso também é grande. Em julho, a iniciativa chegará a Floripa, esquentando o frio sulino.

Leva o nome de “Visionaire Management” a nova agência de modelos que o booker Adriano Carvalhaes lança para atender o mercado fashion. O lançamento oficial acontece dia 13, com festa bacana, no Espaço Cento Quatro. Com 30 anos de mercado, o profissional pretende lançar talentos mineiros para a cena nacional e internacional, além de representar nomes estrangeiros aqui.

Assim como o queijo e o café, o azeite de oliva feito em Minas vai se destacando pela sua qualidade. A mais nova marca daqui a ganhar prêmio internacional é a Mantikir Summit Premium, produzido em Maria da Fé. Curioso é que a cultura de seus olivais começou no lado paulista da Mantiqueira, mas acabou dando certo só em Minas. Foi campeão em concurso na Espanha, entre os 100 melhores do mundo. Um feito e tanto.