Óculos ovais: o acessório de Carolyn Bessette-Kennedy volta à moda
Imortalizado pela elegância da ícone dos anos 90, o shape ressurge em novas leituras que traduzem a sofisticação de forma sutil e contemporânea
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O estilo de Carolyn Bessette-Kennedy está novamente no radar da moda, impulsionado pela repercussão de “Love story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”. Com isso, cresce o interesse pelos códigos visuais que a transformaram em referência de elegância, incluindo os óculos escuros de formato oval.
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Os modelos ovais ajudaram a consolidar a estética precisa e sem excessos que marcou Carolyn. Discretos e elegantes, eles retornam como um acessório que traduz sofisticação de forma sutil.
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A Ventura, ótica paulistana independente reconhecida pelo design autoral, apresenta uma leitura contemporânea para o retorno dos óculos ovais. A curadoria da marca traduz essa referência em modelos que recuperam a elegância dos anos 1990 com frescor e personalidade.
Novas propostas para um clássico
O formato oval aparece em diferentes versões, como acetatos tartaruga, modelos em vermelho translúcido e acabamentos mais luminosos. Os óculos são produzidos em acetato italiano Mazzucchelli e contam com lentes alemãs com proteção UVA e UVB, unindo estilo e qualidade.
A volta dos óculos ovais revela um desejo por acessórios mais precisos, sutis e cheios de intenção. Nesse equilíbrio entre referência e contemporaneidade, a Ventura reafirma seu olhar para o eyewear como uma expressão de estilo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.