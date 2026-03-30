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Óculos ovais: o acessório de Carolyn Bessette-Kennedy volta à moda

Imortalizado pela elegância da ícone dos anos 90, o shape ressurge em novas leituras que traduzem a sofisticação de forma sutil e contemporânea

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/03/2026 13:49 - atualizado em 30/03/2026 13:50

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Óculos ovais: o acessório de Carolyn Bessette-Kennedy volta à moda
Carolyn Bessette-Kennedy, ícone de estilo, exibe os óculos ovais que se tornaram sua marca registrada, refletindo a tendência revisitada na moda crédito: Lawrence Schwartzwald/Sygma via Getty Images

O estilo de Carolyn Bessette-Kennedy está novamente no radar da moda, impulsionado pela repercussão de “Love story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”. Com isso, cresce o interesse pelos códigos visuais que a transformaram em referência de elegância, incluindo os óculos escuros de formato oval.

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Os modelos ovais ajudaram a consolidar a estética precisa e sem excessos que marcou Carolyn. Discretos e elegantes, eles retornam como um acessório que traduz sofisticação de forma sutil.

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A Ventura, ótica paulistana independente reconhecida pelo design autoral, apresenta uma leitura contemporânea para o retorno dos óculos ovais. A curadoria da marca traduz essa referência em modelos que recuperam a elegância dos anos 1990 com frescor e personalidade.

Novas propostas para um clássico

O formato oval aparece em diferentes versões, como acetatos tartaruga, modelos em vermelho translúcido e acabamentos mais luminosos. Os óculos são produzidos em acetato italiano Mazzucchelli e contam com lentes alemãs com proteção UVA e UVB, unindo estilo e qualidade.

A volta dos óculos ovais revela um desejo por acessórios mais precisos, sutis e cheios de intenção. Nesse equilíbrio entre referência e contemporaneidade, a Ventura reafirma seu olhar para o eyewear como uma expressão de estilo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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