As várias Minas Gerais

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

É fato que já há algum tempo o salão de negócios do Minas Trend se voltou especialmente à moda festa e aos acessórios. Nesta e na última edição, o que se observa no entanto é uma retomada de marcas casuais e autorias de Minas ao espaço.

Renata campos Marcos Vieira /EM/DA. Press



Dentre os destaques, está a belo-horizontina Plural, que marcou presença na feira no último ano após um hiato nas participações. Thiago Fróes, diretor-criativo da marca, conta que o retorno e a permanência no Minas Trend reforça a importância de marcas mineiras nesse grande evento do estado. “Sentíamos muita falta dessa feira de Minas, que possui tanta variedade de clientes. Nós nascemos aqui, é nossa casa”.

Maria Pavan Marcos Vieira /EM/DA. Press



Com a ascenção da direção criativa, Thiago trouxe algumas novidades para a Plural. Tão reconhecida pelo trabalho com a malha, a marca passou a investir mais nos tecidos planos. “Acho que a marca ficava muito nesse nicho. Agora faço coleção pensando em pelo menos cinco tipo de mulheres”, destaca.



Agora, a Plural lança uma coleção de verão 2027 inspirada no mutualismo, um tipo de simbiose em que duas espécies se beneficiam uma da outra em uma relação necessária para a sobrevivência de ambas. Os líquens são exemplo disso e inspiram uma estampa da nova coleção da Plural.



Peças em tie dye (em forma de estampa ou feito na peça pronta) também são destaques que revelam a pegada moderna e jovial da coleção.

Manual

Se hoje tantas marcas vêm apostando em trabalhos manuais, essa já se tornou a característica das coleções de Denise Valadares. Neste verão, aplicações de flores brilhantes aparecem em peças de algodão listradas (como a tendência ditada pela Dolce e Gabbana no último ano), e em muitos outros modelos.



Colete com a gola de organza colorido com pequenas flores, peças em crochê com aplicações de miçangas e conchas nas mangas e vestidos rendados são cobertos com pérolas. As roupas da marca mineira transparecem o cuidado e a atenção aos detalhes

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Tramas naturais

A também mineira Renata Campos é referência no trabalho com tecidos naturais. No Minas Trend, ela levou um pouco da coleção de verão que está nascendo. Linho e seda se destacam em peças que passam por tons neutros indo até os vibrantes laranja e rosa.



Detalhes nos botões são a prova viva de um trabalho que preza por modelagens clássicas e pelo cuidado com cada parte da peça. Camisas de algodão listradas se tornam especiais com botões que mais parecem pequenos nós, e o trabalho das golas e mangas duplicadas dão um charme especial.

Outro destaque vai para os modelos com proposta para festas noturnas, incluindo um vestido em tecido importado com transparência e detalhes bordados em dourado.



Tecido tecnológico

Pela segunda vez, a Bianza investe em um tecido tecnológico exclusivo para compor uma coleção. Com toque macio e aspecto moderno, ele compõe peças mais clássicas e outras mais urbanas. A alfaiataria em jeans também chama a atenção e faz referência a um estilo mais atual e ao mesmo tempo tradicional.



A marca, que não trabalha com estampas, aposta nos diferentes cortes, modelagem e em propostas inovadoras. Uma das camisas da nova coleção, em algodão, tem pequenas hastes de arame nas mangas, golas e na barra. A ideia é que cada mulher ajuste tamanho e estilo da peça como desejar.



Gaúcha

De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a marca Maria Pavan participou pela primeira vez do Minas Trend. Focada no tricô, ela investe em peças que demandam dias de trabalho de máquinas.

O tricô em 3D, feito com fios que “flutuam” entre duas camadas (ou dois tempos de máquina), é um grande diferencial. Aparece em calças, saias com volume na medida e blusas. Outro destaque é uma homenagem ao artesanato marajoara, com peças de trama mais larga e não menos trabalhosas (cerca de 30 horas para serem produzidas).



O tricô da Maria Pavan veste mulheres que buscam peças praianas até aquelas de alma e necessidade urbanas .



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*Estagiária sob supervisão da editora isabela Teixeira da Costa