Beleza Brasilcore: veja produtos para entrar no clima da torcida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O clima de futebol inspira o uso das cores do Brasil muito além das camisas nos dias de jogo. Amarelo, azul, branco e verde ganham espaço em detalhes do visual, transformando a beleza em mais uma forma de entrar no espírito das partidas.

Uma seleção de itens, entre esmaltes, maquiagem e acessórios, ajuda a compor produções com as cores da bandeira. Confira algumas opções:

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Fenzza – caneta delineadora branca de neve & rainha má

Com o preço sugerido de R$ 14,99, a caneta na cor True Love’s foi criada para quem busca intensidade e precisão. Sua ponta firme facilita a aplicação e garante um delineado definido de longa duração, realçando o olhar com acabamento profissional.

Bruna Tavares - BT velvet

Disponível por R$ 59,91, essa sombra líquida e primer multifuncional possui pigmentação intensa e acabamento matte aveludado. As cores Mustard, Yellow, Royal, Khaki e Pistachio podem ser usadas em diversas etapas da maquiagem. A textura cremosa desliza na pele e se transforma em um toque seco, sem marcar. O produto é resistente à água e ao suor.

Mavala - fizzy collection

Com preço sugerido de R$ 67, a coleção de esmaltes celebra momentos especiais com uma experiência brilhante. Inspirada em celebrações, traduz uma atmosfera de luzes e alegria. As cores disponíveis são Green Fizz e Blue Fizz.

ProArt - piranha candy

As piranhas da ProArt, vendidas por R$ 20,86, são ideais para prender grandes quantidades de cabelo com firmeza, sem quebrar ou repuxar os fios. Indicadas para todos os tipos de cabelo, possuem design moderno, são feitas com material resistente e são veganas e cruelty-free.

ProArt – kit presilha verde

Por R$ 12,90, o kit com quatro presilhas versáteis permite criar diferentes penteados e combinações entre os modelos, adicionando um toque prático e estiloso ao visual.

Kiss New York – cílios postiços i-ENVY

A marca oferece duas opções com toque de cor para looks criativos. O modelo Color Couture Faux Mink (Colored Blue) possui efeito 3D e design leve, por R$ 34,90. Já o Color Couture Real Mink Full (Colored Blue), pelo mesmo preço, tem um acabamento mais cheio e marcante para proporcionar volume.

Kit unhas postiças autocolantes imPRESS color torcida - Kiss New York

A edição limitada de unhas autocolantes nas cores do Brasil custa R$ 104,46. A tecnologia Super Hold garante fixação por até sete dias sem danificar as unhas naturais, enquanto a Pure Fit proporciona um encaixe perfeito. A embalagem é sustentável, feita com materiais reciclados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.