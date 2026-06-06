Romantismo entra em campo antes da Copa

A semana será de correria para os apaixonados em busca do presente para a pessoa amada e, ao mesmo tempo, na preparação para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O calendário coloca frente a frente duas forças de consumo poderosas: o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, e a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcada para o dia seguinte contra o Marrocos, nos Estados Unidos. Se a proximidade cria uma disputa pelo bolso e pela atenção do consumidor, o certo é que o romantismo entra em campo primeiro de a bolar rolar pelo Mundial.



A Confederação Nacional do Comércio projeta movimentação de R$ 22,14 bilhões no varejo nacional para a data, com gasto médio de R$ 238 por presente, especialmente em moda, perfumaria e experiências. Em Belo Horizonte, a CDL estima R$ 2,17 bilhões em vendas, crescimento de 0,45% sobre o ano anterior, com tíquete médio inferior ao nacional e predominância de presentes de até R$ 200.

Ao mesmo tempo, a Serasa Experian aponta que 13,5 milhões de brasileiros, batizados de "Nação do Futebol", devem ampliar seus gastos durante o Mundial, com forte inclinação para compras digitais - 87% desse grupo compra online, contra 44% da média nacional. Esse público também busca descontos e tem afinidade com plataformas de streaming, o que amplia o leque de oportunidades para marcas que desejam conectar romance e futebol em suas campanhas.

Algumas empresas já exploram esse duplo apelo. A ALLOS, maior administradora de shoppings do país, em parceria com a Kopenhagen, aposta em chocolates exclusivos, cenários instagramáveis e sorteios de viagens e experiências para casais. Marcas de moda lançam coleções cápsula que misturam estética esportiva e romântica, enquanto plataformas de e-commerce e delivery oferecem kits temáticos para casais torcedores e promoções relâmpago durante os jogos. Nas redes sociais, campanhas digitais interativas com quizzes, transmissões ao vivo e ativações phygitais reforçam a integração entre loja física e conveniência online.

O impacto também se reflete nos investimentos em mídia. Globalmente, a Copa de 2026 deve movimentar cerca de US$ 10,5 bilhões em publicidade, enquanto no Brasil o mercado projeta crescimento de 9,1% nos investimentos publicitários, impulsionado pelo torneio e pelo calendário eleitoral. Mais de 68% desses recursos devem se concentrar em canais digitais, com destaque para vídeo online, redes sociais e retail media.

Com o romantismo e o futebol disputando espaço, o desafio para o varejo e para a publicidade é transformar essa concorrência em convergência, criando campanhas capazes de capturar tanto a emoção dos casais quanto a energia dos torcedores. O resultado esperado é de consumo aquecido, em que o amor e a bola dividem o protagonismo.

Mais do que uma coincidência de calendário, a proximidade entre o Dia dos Namorados e a estreia do Brasil cria uma espécie de "superfim de semana emocional". De um lado, consumidores motivados pelo afeto e pela experiência; de outro, torcedores mobilizados pela expectativa e pelo sentimento de pertencimento que a Copa desperta. Para as marcas, trata-se de uma oportunidade rara de dialogar com emoções diferentes em um intervalo de poucas horas.

Na prática, isso significa que o consumidor pode sair para um jantar romântico e, no dia seguinte, reunir amigos e familiares para assistir ao jogo da Seleção. É justamente nessa transição que surgem oportunidades para restaurantes, bares, aplicativos de entrega, plataformas de streaming, shopping centers e varejistas. Em vez de escolher entre o amor e o futebol, muitas marcas já perceberam que o caminho mais inteligente é conectar os dois universos em uma mesma narrativa.

A publicidade também encontra um terreno fértil para experimentação. Campanhas que combinam emoção, entretenimento e interação digital tendem a ganhar relevância em períodos de grande mobilização coletiva. Não por acaso, cresce a aposta em ações integradas que unem redes sociais, experiências presenciais e ativações em tempo real, transformando o consumidor em participante da campanha e não apenas em espectador.

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Se o Dia dos Namorados aquece as vendas, a Copa prolonga esse estado de atenção do público. Para o mercado, junho deixa de ser apenas um mês de datas comemorativas e se transforma em uma janela estratégica para fortalecer marcas, criar conexões e estimular o consumo em diferentes frentes.

