As pequenas e médias empresas do comércio online (e-commerce) de Minas Gerais faturaram R$ 24,5 milhões com o último Dia dos Namorados (12/6). O levantamento feito pela Nuvemshop, plataforma de comércio eletrônico na América Latina, mostra que o setor teve um crescimento de 26% em relação à mesma data em 2023.





Ao todo, foram 97,5 mil pedidos realizados no estado, 25% a mais que o do mesmo período do ano passado. O segmento líder em faturamento foi o de moda, com R$ 11 milhões - com os itens mais vendidos sendo regatas e calças jeans -, seguido por acessórios (R$ 1 milhão) e saúde e beleza (R$ 829,5 mil).

O gerente de desenvolvimento da Nuvemshop, Luiz Natal, explica que o Dia dos Namorados é uma das principais datas no segundo trimestre. Ele também afirma que a celebração está se consolidando como uma das principais para o varejo eletrônico.





“Os lojistas apontam que a redução do faturamento é um problema comum nesse período do ano. E para reverter isso, eles devem aproveitar essas datas comemorativas para realizar promoções que conectem com o tema e o público-alvo”, disse.





O ticket médio das compras em Minas Gerais foi de R$ 249,60. O cartão de crédito representa 49% de todos os pedidos pagos no estado, seguido pelo Pix, com 40,5%.





No país, as PMEs online já faturaram R$ 262,5 milhões, 35% a mais que o registrado no mesmo período de 2023. Para a análise, foram consideradas as vendas realizadas durante as três semanas que antecedem o Dia dos Namorados de 2023 e 2024 pela base de lojistas brasileiros da Nuvemshop.