O preço das carnes em Belo Horizonte e região metropolitana vem sofrendo uma grande variação no último semestre. É o que mostra pesquisa realizada pelo site MercadoMineiro em parceria com o aplicativo comOferta, divulgado nesta segunda-feira (17/06), que consultou 42 casas de carnes.

De acordo com o levantamento, nos últimos seis meses, o preço do quilo do filé mignon apresentou queda de 7,8%, passando do preço médio de R$ 66,94 a R$ 61,72, enquanto o quilo do fígado bovino reduziu 3,84%, passando de R$ 19,02 a R$ 18,29, a picanha tradicional reduziu 4,56%, de R$ 65,38 a R$ 62,40, e a alcatra teve redução de 6,16%, passando de R$ 46,13 para R$ 43,29.

O preço médio da carne bovina também vem apresentando variações altas, como é o caso do quilo do filé mignon, que pode custar de R$ 39,99 a R$89,99, variando 125%. Já o fígado bovino, pode custar de R$ 8,99 a R$ 29,90, com uma variação de 232%, enquanto a picanha tradicional pode custar de R$ 39,99 a R$ 89,90, variando 124%, e a alcatra varia 100%, custando de R$ 29,95 a R$ 59,99.





A carne de porco, pelo contrário, vem apresentando alta nos preços. O quilo da pazinha, por exemplo, apresentou aumento de 5,47%, com o preço médio passando de R$ 15,91 para R$ 16,25. A salsicha também teve aumento, passando de R$ 10,29 para R$ 10,79, com um aumento de 4,85%. Já o pernil sem osso passou do preço médio de R$ 19,19 para R$ 19,90, aumentando 3,72%, enquanto a costelinha aumentou 1,39%, passando de R$ 23,58 para R$ 23,45.

A variação também é notável no segmento da carne suína. O quilo da pazinha pode custar de R$ 9,99 a R$ 24,99, variando 150%. A salsicha pode custar de 7,98% a R$ 15,90, com uma variação de 99,25%, enquanto o pernil sem osso varia 99%, de R$ 14,98 a R$ 29,90, e a costelinha varia 92,2%, custando de R$ 17,95 a 34,50.

Fugindo das tendências, o preço das peças de frango apresentou aumento oscilações nos últimos meses. O quilo do peito resfriado, por exemplo, teve aumento de 7,04%, passando do preço médio de R$ 14,04 para 15,03. O preço médio do coração também aumentou, passando de R$ 32,30 para R$ 34,50, aumentando 6,80%.

Por outro lado, o quilo da asa resfriada apresentou queda de 9,09%, passando de R$ 18,47 para R$ 16,79. Já o quilo da coxa e sobrecoxa passou de R$ 11,99 para R$ 11,69, com uma redução de 2,49.

A variação também é alta no caso da carne de frango. O preço do quilo do peito resfriado pode ser entre R$ 10,98 e R$ 25,99, com uma variação de 136,70%. O quilo do coração também pode variar o preço em 65,51%, custando de R$ 25,98 a R$ 43,00. Enquanto isso, o preço do quilo da asa varia de R$ 11,98 a R$ 21,99, com uma faixa de 83,56%, e o quilo da coxa e sobrecoxa pode custar de R$ 8,98 a R$ 21,90, variando 143,88%.



Para conferir o levantamento completo com as 42 casas de carnes na Grande BH, acesse a página do MercadoMineiro.