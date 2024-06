As vendas no comércio varejista no país cresceram pelo quarto mês consecutivo, registrando alta de 0,9% em abril. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (13/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a alta foi de 2,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano, a expansão é de 4,9%, enquanto nos últimos 12 meses a alta é de 2,7%. Apesar de positivo, o dado veio abaixo do consenso dos analistas de mercado, que esperavam uma alta mensal acima de 1%.

Das oito atividades pesquisadas, cinco avançaram em abril, com destaque para hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que avançaram 1,5%, e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com alta de 14,2%, exercendo as principais influências sobre o resultado geral.

O setor de móveis e eletrodomésticos também registrou alta expressiva de 2,4%, voltando ao campo positivo após a queda de 1,9% em março. O segmento de combustíveis e lubrificantes, por sua vez, registrou a primeira alta do ano em abril, de 2,2%. Já os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria avançaram 0,6%.

Pelo lado das quedas, atividades de livros, jornais, revistas e papelaria (-0,4%) e de tecidos, vestuário e calçados (-0,7%) ficaram no campo negativo no mês. Para o setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,0%), o cenário foi de estabilidade. Nesse segmento estão, por exemplo, as lojas de departamento, óticas e joalherias.

No comércio varejista ampliado, que inclui, além das atividades do varejo, aquelas de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, houve queda de 1,0%.