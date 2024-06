O que os jovens antenados na moda gostam de vestir? Essa foi a pergunta que a Launchmetrics, empresa de análise de dados, usou para avaliar o mercado e compreender os consumo de moda da geração Z. As marcas foram divididas em três setores: de luxo, premium e de massa, sendo que a última ganhou ainda mais o gosto dos jovens.







O relatório comparou o desempenho de 20 marcas entre 2020 e 2023, utilizando o Media Impact Value (MIV), um algoritmo que atribui valor monetário em cada interação ou artigo na imprensa. As marcas de luxo lideram o ranking de MIV, seguido pelas premium. As marcas de massa apresentaram o maior crescimento médio, com aumento de 114% no período. Entre a geração Z, o crescimento foi de 62%,com marcas de roupas esportivas liderando a carga.







A pesquisa avaliou jovens de 12 a 27 anos, nascidas entre 1997 e 2012, nas Américas, Europa, Oriente Médio, bem como na Austrália, China, Índia, Indonésia, Nova Zelândia, Singapura e Tailândia. Globalmente, esses consumidores representam cerca de 25% da população mundial. Só no Brasil, são 30 milhões de pessoas.

Entre as marcas de massa preferidas pela geração Z, a Nike ocupa o primeiro lugar, liderando com um MIV de US$2,83 bilhões, seguida por Adidas. Zara e Shein ocupam a terceira e quarta posição, o que aponta certa contradição entre os jovens, que dizem prezar pela sustentabilidade e pelo consumo consciente. A Shein passou do nono para o quarto lugar, aumentando os MIV de U$ 421 milhões para U$ 1,42 bilhão.





“A ascensão da Shein em 2023 foi impulsionada por parcerias com celebridades brasileiras da geração Z, como Virgínia Fonseca Serrão Costa, gerando US$853 mil com apenas uma postagem no Instagram”, diz um trecho do relatório da Launchmetrics.







A Crocs é outro destaque, mostrando que a geração busca mesclar moda e conforto. Outras marcas de mercado de massa que tiveram aumentos notáveis no MIV nos últimos anos incluem Converse (+196%), New Balance (+131%) e Uniqlo (+207%).





Mercado de luxo

A pesquisa aponta que as redes sociais são o principal impulso no consumo de marcas de luxo. Quem lidera essa fatia de mercado é a Dior, que viu aumentar seu valor em 73% para impressionantes US$4,3 bilhões em 2023. Chanel, Louis Vuitton e Gucci completam o Top 5. No segmento premium, o primeiro lugar ficou com a Skims, marca criada por Kim Kardashian, que possui um valor de US$638 milhões.



O estudo ainda listou os 20 principais influenciadores da Geração Z que causaram um impacto profundo, impulsionando tendências da moda e engajamento de marcas. Mia Khalifa, ex-atriz de filmes adultos, foi eleita a personalidade que lidera o ranking. Em segundo lugar está a francesa Léna Mahfouf, que aumentou em 272% seu MIV, atingindo U$ 67 milhões. Kylie Jenner também foi reconhecida como uma das principais influenciadoras da Geração Z, gerando US$ 63 milhões em 2023.