A aprovação da taxa de 20% sobre as importações de até US$ 50 não altera os planos da plataforma de vendas on-line Shein para o Brasil, de chegar a 85% das vendas realizadas de produtores locais até 2026. E para acelerar a estratégia iniciada em 2023 e que já conta com 15 mil vendedores em São Paulo e Rio de Janeiro.

“São CNPJs ativos que emitem nota fiscal e já respondem por 55% do faturamento da empresa", informa o diretor de Marketplace da Shein, Raul Jacob. Em Janeiro a Shein abriu para vendedores do Rio de Janeiro e em maio iniciou as vendas de empresas mineiras já com mil vendedores cadastrados e atuação em 42 cidades do estado. A meta da empresa é triplicar o número de vendedores até o final de julho e ampliar a atuação para 59 cidades até o fim de julho.

Com 3 mil vendedores cadastrados em Minas até o fim de julho, a Shein elevará em 20% o número de fornecedores locais no seu marktplace. Raul Jacob afirma que dentro de pouco mais de 50 dias, Minas represente um volume de 30 mil pedidos por dia. “Até o fim do ano nós vamos cobrir todo o estado”, diz Jacob.

Lembrando que ao entrar na plataforma a empresa terá acesso a 45 milhões de consumidores em 150 países, Jacob acredita que Minas tem potencial para vender o artesanato do Vale do Jequitinhonha, a moda de Divinópolis e os calçados de Nova Serrana pela plataforma.

É o amor

O Dia dos Namorados promete movimentar o comércio e os restaurantes e bares de Minas Gerais. Pesquisa da Fecomércio MG mostra que 7 em cada 10 empresários do comércio varejista no estado esperam vendas melhores no próximo 12 de junho em relação à data do ano passado. A pesquisa mostra que a data deve impactar 62,1% das empresas pelas vendas na data.

As vendas melhores são esperadas por 45,5% das empresas, enquanto outros 27,9% esperam vender menos e 26,6% projetam resultado igual. Já nos bares e restaurantes do estado, a data deve representar movimento maior para 71% das empresas do segmento.

A expectativa para 59% dos empresários, segundo a Abrasel, é de crescimento de 30% no faturamento no Dia dos Namorados deste ano em relação à mesma data

de 2023.

Condomínios

Com a aquisição da carteira da empresa Confiança, a Apsa, gestora de propriedades urbanas que tem como CEO Edgar Poschetzky, ampliou em 120 condomínios a sua carteira de clientes em Belo Horizonte. Com isso, a empresa informa que já é a segunda na capital mineira na gestão de condomínios. A operação em BH representa um faturamento anual de R$ 1,2 milhão para a Apsa, com o fluxo de caixa dos condomínios administrados pela gestora somando R$ 21,6 milhões em um ano.

Edgar Poschetzky, CEO APSA, gestora de condomínios Divulgação

Em todo o país, a empresa, que atua em oito estados, tem 3 mil condomínios sob sua gestão. Para se ter ideia do potencial do mercado, apenas em Belo Horizonte, foram vendidas 17,5 mil unidades residenciais em condomínios, segundo dados da Secovi MG.

“Trabalhamos ao longo dos últimos meses para isentar desses impostos federais, por cinco anos, os empreendedores do setor, com o objetivo de impulsionar ainda mais as energias renováveis, destacando-se a solar fotovoltaica” Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia



Maquininhas

Quarto mercado mais relevante para os serviços da Rede, empresa de meio de pagamentos do Itaú Unibanco, Minas Gerais é visto pelo banco como mercado-chave para a expansão dos serviços e desde o início deste ano se destaca nos segmentos de Alimentação, que representa 29.6% do faturamento, seguido de Turismo e Entretenimento (14,6%), além de Moradia (10,2%).

Além disso, tecnologias como o Link de Pagamento, para vendas on-line, ganham destaque, com resultados expressivos em Minas, com o faturamento total gerado pela solução registrando aumento de 89% entre janeiro e abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023.

Tradição mineira

Com a perspectiva de vender cerca de 4 toneladas de queijo, o Festival do Queijo Artesanal de Minas, que acontece de 13 a 15, no Expominas, deve reunir 40 produtores de queijos, doces, cachaça, cafés, mel e geleias e contará com 16 potenciais compradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Festival do Queijo Artesanal de Minas vai de 13 a 15 de junho, no Expominas, em BH Franciely Eduarda/Divulgação

“A Agenda de Relacionamento é um importante instrumento de acesso ao mercado, que estimula o intercâmbio comercial entre quem oferece com quem procura um determinado produto. Além disso, é um ambiente propício para fazer negócios”, afirma a analista do Sebrae Minas Danielle Fantini.

O festival é promovido pelo Sebrae Minas e o Sistema Faemg Senar com o apoio da Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) e Associação Mineira do Queijo Artesanal (Amiqueijo).

Prevenção

Com o tempo seco e o risco maior de queimadas, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) vai investir R$ 300 milhões entre abril e setembro em manutenção preventiva. A empresa planeja realizar em todo o estado mais de 500 mil podas de árvores e usar drones para vistoriar a rede de média tensão (rural e urbana).

Além disso, fará a limpeza de faixa em mais de 42 mil quilômetros de redes de distribuição, com a troca de postes, cruzetas, isoladores e para-raios. Segundo a Cemig, apenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte serão destinados R$ 58 milhões, ou 19,3% do total que será investido para reforçar a rede e assegurar a confiabilidade do sistema elétrico do estado.