A primeira unidade de produção de biometano do setor sucroalcooleiro no estado vai entrar em operação e será inaugurada nos próximos dias em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. A usina, que está recebendo investimentos da ordem de R$ 40 milhões, em uma primeira etapa, terá capacidade inicial para produzir 16 mil metros cúbicos por dia do gás a partir da vinhaça, resíduo orgânico gerado na fabricação de etanol. O empreendimento da Bioenergia Aroeira vai operar inicialmente para atender à frota de veículos a diesel da própria usina, mas o projeto prevê a ampliação do volume para venda do biometano, substituto do gás natural com vantagens, para as indústrias da região. “O biometano é a nova fronteira do setor sucroalcooleiro”, afirmou o presidente do Siamig Bioenergia, Mário Ferreira Campos Filho, ao participar de debate sobre desafios e perspectivas do biogás e o biometano em Minas Gerais na sede da Fiemg. Ele lembra que há 10 anos o desafio do setor era a geração de energia elétrica e hoje há um parque de geração de eletricidade a partir da biomassa da cana-de-açúcar no estado. Hoje, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o estado tem quatro plantas de biometano sendo construídas. Entre elas a que está sendo instalada em Sabará pelo grupo italiano Asja, com investimentos de R$ 152 milhões e capacidade inicial para produzir 80 mil metros cúbicos de metano por dia. Considerando biometano e biogás, Minas tem hoje 341 usinas com produção de 425 milhões de metros cúbicos por ano.





Safra boa



Com destaque para a produção maior de café e a recuperação dos preços no mercado internacional e um crescimento expressivo na produção carne suína, o Valor Bruto da Produção (VPB) da agropecuária mineira deve chegar a R$ 127.1 bilhões este ano, com crescimento de 1,8% em relação ao ano anterior. O valor recorde no estado foi calculado com dados de abril pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. “O resultado positivo é puxado pelo bom desempenho do segmento das lavouras, que deve alcançar R$ 85,1 bilhões no ano, representando 67% do faturamento do setor agropecuário mineiro”, afirma o superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) de Minas Gerais, Feliciano Nogueira. Só o café deve representar R$ 30,8 bilhões, com crescimento de 12,8% sobre o ano anterior. Já a pecuária deve somar R$ 41,9 bilhões.





“Precisamos garantir que o produto importado pague o mesmo tributo que o produto nacional. E se algum dia houver a isenção, que isente o produto nacional, não o importado”.



Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, sobre a taxação das importações até US$ 50





O preferido



Um dos bairros mais densamente povoados de Belo Horizonte, o Buritis foi o mais procurado para venda e locação de imóveis na capital mineira em maio, segundo o Radar Imobiliário do DataZAP, fonte de inteligência imobiliária do grupo OLX. Nos últimos 12 meses, o bairro da Zona Oeste da capital mineira é o mais procurado (4,7%) para venda e (4,55%) para locação. No ranking do Radar Imobiliário, os mais procurados para venda depois do Buritis são dos bairros Castelo (4,08%) e Santa Amélia (2,36%), ambos na região da Pampulha. “A região de Buritis é considerada uma das melhores da cidade. O local possui boa infraestrutura de serviços com restaurantes, bares, bancos, supermercados e farmácias”, diz Ana Tedesco, economista do DataZAP.





Milhas



Minas Gerais é o segundo local no país onde os consumidores mais acumulam milhas na PaGol, com 11,9%, atrás apenas de São Paulo, segundo dados da PaGol, conta digital com serviços de produtos para quem viaja. Funcionando como uma instituição financeira onde nas operações financeiras os clientes geram e acumulam milhas. “A PaGol é uma instituição financeira com novas formas de acumular milhas”, explica o CEO da empresa, Ravel Lage. O acúmulo de milhas ocorre até com o pagamento de boletos por meio da conta digital de viagens, associada ao programa Smiles. Com mais de 100 mil clientes no país e 1 bilhão de milhas acumuladas por meio de seus programas, a PaGol projeta faturar R$ 200 milhões.





Para exportação



Com a presença de representantes de compradores do Chile, Colômbia, Panamá e Peru e do presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana (Sindinova), Ronaldo Andrade Lacerda, o Sebrae Minas lança amanhã o Programa Sebrae Exporta, voltado para estimular as micro e pequenas empresas mineiras a participar do mercado internacional e para facilitar o acesso de oportunidades fora do Brasil. No lançamento serão apresentadas as empresas beneficiadas, ações planejadas e expectativas do projeto-piloto desenvolvido no polo calçadista de Nova Serrana.





Hub logístico



Os dados mais recentes do Mapa de Empresas do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte confirmaram a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, como o principal polo de transportes e logística de Minas Gerais em número de empresas e o sexto do país. Das 21.182 empresas ativas no estado no segmento de transporte rodoviário de caga intermunicipal, interestadual e internacional, 1.495 (7,06%) estão em Uberlândia, que fica à frente de Belo Horizonte. com 1247 (5,89%) empresas, de Contagem, com 1.053 transportadoras (4,97%) e Betim, com 929 empresas (4,39%). No país, Uberlândia fica atrás de São Paulo (8.483), Guarulhos (2.936), São Bernardo do Campo (1.870), Curitiba (2.910) e Rio de Janeiro (1.495).





Com amor



R$ 2,17 bilhões é a previsão de vendas do comércio de Belo Horizonte, em junho, com impacto do Dia dos Namorados, segundo a CDL-BH. O valor é 1,87% superior a junho de 2023.