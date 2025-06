Pesquisa aponta menor intenção de presentear neste Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados não deve ser tão “caliente” quanto a data sugere para o comércio de Belo Horizonte. Pesquisa realizada pela Fundação Ipead (Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais) aponta que apenas 33,49% dos entrevistados pretendem presentear neste 12 de junho, enquanto no ano passado esse percentual era de 37,39%, representando uma queda de 10,43%.

Mesmo entre os que pretendem comprar, o valor do presente está menor. Em 2025, o presente do Dia dos Namorados terá um tíquete médio de R$ 157,53, uma redução de 3,96% em relação a 2024. As faixas de preço mais citadas pelos consumidores de Belo Horizonte foram entre R$ 101 e R$ 150 (34,24%) e entre R$ 151 e R$ 250 (23,29%). O estudo também mostrou um aumento no número de pessoas que pretendem comprar um presente com valor igual ao do ano anterior, opção que passou de 45,12% para 53,42%.

Separando por gênero, a intenção de presentear é maior entre as mulheres, que chegaram a 39,29% na pesquisa, enquanto apenas 27,36% dos homens pretendem dar presentes. Por outro lado, os homens se mostram um pouco mais generosos quanto ao valor, com uma média de R$ 161,21, contra R$ 155,11 das mulheres.

Esse dado pode ser explicado por uma percepção captada pela pesquisa da Fundação Ipead, que perguntou aos participantes se os preços de produtos e serviços destinados às mulheres são mais altos do que os voltados aos homens. Para 56,22% dos consumidores entrevistados, os produtos direcionados ao público feminino são mais caros. Considerando apenas as mulheres consultadas, 64,86% afirmaram que esses itens custam mais quando são voltados a elas, percepção compartilhada por apenas 47,17% dos homens.

O tipo de presente mais citado na pesquisa foi:

Calçados (28,77%);

Cosméticos e produtos de beleza (24,66%);

Acessórios (23,29%);

Roupas (23,29%);

Chocolates (20,55%);

Flores (6,85%).

Dos entrevistados, 39,73% pretendem comprar o presente do Dia dos Namorados exclusivamente de forma presencial, o que representa uma queda de quase 13 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Já a diversificação dos locais de compra (presencial e online) apresentou avanço significativo, atingindo 21,92% das respostas, com destaque para a facilidade de encontrar o presente desejado e os preços mais baixos como principais justificativas.

Comércio se preparou para o Dia dos Namorados

A Fecomércio MG (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais) garante que o setor não deixou de se preparar para a data, uma das mais importantes para o varejo. Sua área de Pesquisa e Inteligência apurou que 81,1% dos estabelecimentos do estado já estão com o estoque abastecido, para garantir que os consumidores encontrem o presente ideal para seus pares. Quase metade das compras (47,6%) será feita na própria semana do Dia dos Namorados.

A expectativa da Fecomércio é que o 12 de junho influencie as vendas de 67,8% das empresas varejistas em Minas Gerais. “O Dia dos Namorados é uma data que carrega um forte apelo emocional e movimenta significativamente o nosso comércio. Como não teremos horário de funcionamento ampliado, é importante que os consumidores se programem e antecipem suas compras. Assim, evitam filas e a correria de última hora, garantindo o presente ideal”, afirmou Salvador Ohana, presidente do Sindilojas BH & Região.

Comemorando à mesa

Outra forma de comemorar o Dia dos Namorados é com uma boa refeição. Pesquisa divulgada pela CDL/BH (Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte) revelou que cinco em cada dez consumidores pretendem celebrar a data em restaurantes. Enquanto 53,4% dos entrevistados planejam ir a um restaurante, 24,1% preferem um almoço em casa, 6,9% optam por uma viagem, outros 6,9% por um passeio e 5,2% vão sair com amigos.

De acordo com o levantamento da CDL/BH, R$ 2,17 bilhões serão injetados na economia de Belo Horizonte em junho com as vendas do Dia dos Namorados. Esse valor representa um crescimento de 0,45% em relação ao ano passado, quando foram movimentados R$ 2,16 bilhões. A pesquisa apresenta um cenário um pouco mais otimista que o da Fundação Ipead, ao apontar que 54,3% dos entrevistados pretendem investir um valor maior no presente deste ano, que terá tíquete médio de R$ 185,91 — aumento de 7,9% em relação a 2024.

Além do presente e do jantar

Um estudo nacional da Pesquisa Globo & PiniOn indica uma ampliação nas formas de celebração do Dia dos Namorados. O levantamento destaca que essa é a 4ª data mais importante do ano para o varejo, atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. A pesquisa revela que 68% dos entrevistados pretendem celebrar a data, um crescimento de 12% em relação a 2024.

“O Dia dos Namorados deve seguir como um dia relevante no varejo. O que observamos é uma ampliação nas formas de celebração, antes restritas a presentes e a um jantar, agora se convertem em experiências que geram lembranças, como spas, viagens curtas, jantares temáticos e vivências personalizadas. Nessa lógica, o mimo vira complemento da experiência”, explica Marcelo Reis, especialista em vendas e gestão empresarial ,CEO da Consultoria MR16.

Ele também orienta os varejistas: “O desafio das marcas é entregar valor percebido, mesmo em faixas mais acessíveis, seja através da personalização, do design ou da experiência associada. O consumidor está de olho em bons combos que reúnam experiência, como jantares ou viagens, com uma lembrança simbólica. E, dentro dessa proposta, quanto mais personalizado for o presente, maior será a percepção de importância”.

5 dicas para acertar no presente sem prejudicar o bolso

Estabeleça um orçamento antes de começar a pesquisar;

Busque itens com valor emocional e utilidade no dia a dia;

Evite compras de última hora, que costumam ser mais caras e menos planejadas;

Compare preços entre lojas físicas e on-line. Se planejar com antecedência ajuda a economizar;

Lembre-se: um gesto criativo ou uma experiência personalizada pode ter mais impacto do que um presente caro.

Fonte: Marcelo Reis

5 dicas para os varejistas

Ofereça sugestões de lembranças organizadas por faixa de preço;

Monte kits personalizados que agreguem qualidade e aumentem o ticket médio;

Destaque experiências como jantares, massagens ou passeios em parceria com outros negócios;

Fortaleça a presença digital com conteúdo visual, campanhas afetivas e compra facilitada;

Aposte em vitrines inclusivas e campanhas que reflitam a diversidade de estilos e relacionamentos.

Fonte: Marcelo Reis

