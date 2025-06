Dia dos Namorados vai injetar R$ 2,17 bilhões no varejo de BH

O varejo conta com algumas datas comemorativas para tentar manter o consumo sempre em alta. A bola da vez é o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. Pesquisa da CDL/BH (Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte) aponta que a data vai injetar R$ 2,17 bilhões no comércio da capital. A quantia é semelhante à apurada no ano passado: R$ 2,16 bilhões (alta de 0,45%).

Para 59,26% dos comerciantes BH as vendas do Dia dos Namorados 2025 serão melhores que no ano passado. “Além do apelo emocional que a data carrega, a economia vem apresentando recuperação. O mercado de trabalho está com números positivos, o que aumenta a confiança e a renda do consumidor. Estes fatores contribuem para o aumento nas vendas”, explica Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.

Na aposta dos lojistas, os produtos mais procurados para presentear no Dia dos Namorados serão: roupas (39,15%); itens de decoração (14,29%); calçados (12,7%); acessórios (11,11%); cosméticos (8,47%); flores (3,7%); eletrônicos (3,17%); cesta de café da manhã (2,65%); cesta de chocolates (2,12%); malas/mochilas (0,53%); viagens (0,53%); e material esportivo (0,53%).

A pesquisa da CDL calcula que o valor médio dos presentes de Dia dos Namorados será de R$ 200. A forma de pagamento mais utilizada será o cartão de crédito, com compras parceladas em até três vezes, de acordo com 64,55% dos entrevistados. As outras formas de pagamento devem ser: à vista no cartão de crédito (21,69%); Pix (9,52%); cartão de débito (3,7%); e parcelado no carnê/crediário (0,53%).

O estudo mostra que os lojistas de Belo Horizonte apostam principalmente nas promoções para turbinar as vendas no Dia dos Namorados. Já o principal temor é a concorrência com o e-commerce e a informalidade. Confira as principais justificativas desta enquete:

O que pode ajudar nas vendas?

Promoções: 27,51%

Variedade de produtos: 6,87%

Melhora no cenário econômico: 6,35%

Atendimento qualificado: 4,23%

Mudança de governo: 3,7%

Flexibilidade na forma de pagamento: 2,65%

Aumento no fluxo de clientes: 2,65%

O que pode prejudicar as vendas?

Concorrência com e-commerce e informalidade: 25,4%

Aumento do preço dos produtos: 20,11%

Falta de agilidade e cordialidade no atendimento: 13,23%

Cenário econômico e político: 9,52%

Diminuição da renda dos trabalhadores: 7,41%

Clima (chuva e queda na temperatura): 4,76%

Inadimplência: 4,23%

Feriados: 3,7%

Baixo fluxo de clientes: 3,7%

Falta de divulgação e marketing: 3,7%

Desemprego: 2,65%

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia