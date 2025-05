Saiba quem é Pedro Andrade, novo namorado de Sandy

Sandy, 42, foi clicada em público pela primeira vez com Pedro Andrade, 35, indicando o que todos já suspeitavam: que está rolando um romance entre os dois, que preferem manter uma relação discreta.

QUEM É PEDRO ANDRADE?

O novo namorado de Sandy é formado em medicina pela Universidade Cidade de São Paulo. Pedro é endocrinologista e atualmente faz doutorado em genômica na Universidade de São Paulo (USP). Ele é fundador de uma clínica voltada para nutrição de precisão e acumula experiências acadêmicas no exterior, incluindo cursos em Harvard e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O médico é queridinho das celebridades. Na clínica que leva seu nome, Pedro Andrade já atendeu famosos e entre eles, o autor de novelas Walcyr Carrasco, o ator e cantor Fiuk e o ator Rainer Cadete. O médico é conhecido por oferecer um tratamento que une saúde física, mental e emocional.

Nas redes sociais, Pedro compartilha conteúdos sobre espiritualidade, atividades físicas e rotina profissional. O médico também costumar a mostrar aos seguidores os treinos de boxe que faz diariamente. Com perfil comunicativo, Pedro interage com os seguidores e já revelou, por exemplo, que prefere dormir cedo, um contraste curioso com Sandy, que já mencionou sofrer de insônia.

Pedro Andrade já namorou outra famosa. Ele teve um relacionamento, entre 2015 e 2017, com Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14. Na época, a ex-BBB afirmou que o namoro acabou por "incompatibilidade".

