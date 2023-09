Menor jornada de trabalho, maior eficiência e menos acidentes

975

Acabei verificando a origem da organização do trabalho de nossos tempos modernos e tentei averiguar a origem do tempo de trabalho semanal, conclui a minha pesquisa sobre o tema no ano de 1926, onde o grande industrial Henry Ford, foi quem estabeleceu uma jornada de trabalho de 40 horas, junto com outros grandes nomes da economia da época.





O grande acordo pela jornada de trabalho padronizada, foi sancionado pelo presidente norte americano Franklin Roosevelt em 1938, e influenciou todas as economias ocidentais, que também adotaram a mesma jornada laboral.





Com o avanço dos estudos sobre o trabalho e das capacidades humanas, algumas categorias laborais tiveram suas jornadas de trabalho especialmente modificadas, como no caso dos profissionais das companhias aéreas. Fica claro que de acordo com a atividade laboral, são necessárias mais horas de descanso, por conta da responsabilidade e também pelo ambiente onde o trabalho é realizado.





No caso citado, os trabalhadores que operam dentro de aeronaves sofrem com mudanças de pressão, o que causa um maior estresse no corpo, além, é claro, de serem profissionais responsáveis pela vida de centenas de pessoas. Então, os aeroviários, que são justamente esta categoria de trabalhadores que operam as aeronaves, possuem uma rotina laboral diferenciada, para menos, se comparada com a jornada da maioria dos trabalhadores.





Outro setor onde as jornadas de trabalho seguem um ritmo próprio, são os dos trabalhadores do setor petrolífero, que operam em plataformas em alto mar. Por conta da distância e custos envolvidos de transporte de equipes, os trabalhadores podem ter ciclos de trabalho ininterruptos por meses, até serem “rendidos” em sua posição por um companheiro descansado, vindo de terra.





No setor de petróleo também é feita a troca de equipes por meio de aeronaves, então na situação de ser um profissional petroleiro aeroviário, possuem acúmulo de tempo de descanso, trabalhando bem menos, que a média dos outros trabalhadores.





Algumas transportadoras também adotam cargas de trabalho diferenciadas. Estas empresas transportam cargas de alto valor, de clientes de todo o Brasil, por enormes distâncias, então é sempre bom que o motorista esteja descansado e atento todo o tempo.





Menor jornada de trabalho, mais produtividade





Quando se trabalha descansado, a produtividade tende a crescer, e ela aumenta na medida que os re-trabalhos são menos necessários. Todo mundo acaba errando, é a condição humana, mesmo os mais bem treinados profissionais precisam da crítica de colegas de equipe para operarem com assertividade.





Estudos recentes vêm apontando a direção da produtividade máxima, redução da jornada de trabalho para até 30 horas semanais. Com a jornada limitada a este volume semanal, a produtividade é maior que a anotada na carga horária mais extensa, aumentando a eficiência de operação de uma empresa em até 30%.





Ora, se faz mais em menos tempo, e com menos erros, economiza-se também em energia e no desgaste de equipamentos, portanto, é um círculo virtuoso. Outra questão é a temida retenção de mão de obra capacitada, muitos trabalhadores estão preferindo qualidade de vida em vez de altos salários e viver com equilíbrio entre o trabalho e a vida.





Empresas mais antenadas nas condições de vida de seus funcionários, estão retendo as melhores mentes na sua equipe, reduzindo também a perda de cérebros para a concorrência. Manter trabalhadores felizes com o trabalho é a estratégia das empresas que querem vencer.





Sexta feira passa a ser parte do final de semana





Uma jornada de trabalho com 30 horas, significa um dia a menos na semana, é a sexta feira gorda ou a segunda da preguiça, quem escolhe é a turma. Veja o que ocorre quando toda a massa de trabalhadores de um país para de trabalhar: a economia é ativada, não é uma situação contraditória, as pessoas precisam de tempo para consumir.





Quem trabalhou menos, além de estar mais em equilíbrio e sendo mais produtivo, sente-se mais ativo para as compras, ativando mais a economia. As pessoas compram mais quando estão de folga, é fato. Não existe tempo para o consumo no horário do expediente, percebe a jogada?





As economias que estão adotando as jornadas de trabalho reduzidas experimentam um conjunto de benefícios econômicos e sociais, pois quem trabalha menos, também se alimenta melhor e sente menos estresse, aliviando todo o sistema de saúde da nação.

Jornada de trabalho menor gera mais empregos





Jornadas de trabalho reduzidas acabam ativando a economia também pela geração de mais vagas de emprego. O que será mais importante: uma parte da população gerando renda pelo emprego ou todos?





Jornadas de trabalho reduzidas, como no caso das empresas de mudança, abriram mais vagas no setor no Distrito Federal, e reduziram os períodos de licença dos trabalhadores do setor por conta de faltas motivadas por saúde.





Observe que se a jornada de todos fosse reduzida, a demanda por produtos e serviços aumentaria e consequentemente o número de vagas de emprego disponíveis também cresceria rapidamente. A relação da jornada de trabalho com aumento de vagas de emprego é um caso bem estudado.





Na próxima eleição, elega políticos comprometidos com jornada de trabalho menor





A proposta de trabalhar menos horas por semana é uma ideia que deve nascer nos corações e mentes de cada um de nós e deve ser cobrado de políticos alinhados a esta proposta. Se todos nós começarmos a cobrar jornadas menores, obteremos isto.





Aproveite o momento para escolher seus representantes no congresso. Alinhado com a proposta de redução da jornada de trabalho, em breve teremos eleições gerais do Brasil.





