SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O resgate automático de valores esquecidos em bancos e outras instituições financeiras foi liberado a partir desta terça-feira (27). A nova funcionalidade, anunciada pelo BC (Banco Central) nesta segunda (26), deve facilitar devoluções futuras pelo SVR (Sistema Valores a Receber).

Agora pessoas físicas com chave Pix do tipo CPF podem receber os valores sem precisar fazer o pedido do dinheiro esquecido manualmente.

A opção automática, no entanto, não se aplica a chaves Pix do tipo CNPJ. Para utilizar o novo recurso, é necessário ter uma chave Pix vinculada ao CPF cadastrada em uma instituição financeira. O procedimento manual segue disponível para aqueles que preferirem.

Cerca de R$ 9,13 bilhões ainda estão esquecidos em instituições financeiras. Do montante disponível para resgate, R$ 6,9 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,1 bilhões a pessoas jurídicas.

O crédito será feito diretamente pela instituição na conta do cidadão, que não receberá aviso do BC quando algum valor for devolvido.

As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica aos casos de valores de contas conjuntas.

Em 2024, foram 73 milhões de consultas públicas do SVR -sendo 48 milhões de consultas negativas e 25 milhões de consultas positivas- e 4,1 milhões de solicitações de devoluções, segundo dados do BC.

COMO POSSO ATIVAR A SOLICITAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESGATE DE VALORES?

- Acesse o site do SVR por meio do seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber?modalAberto=cuidado-com-golpes-modal

- Clique em "Fazer login"

- Faça login com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e verificação de duas etapas ativada

- Você será direcionado para uma página em que poderá ativar a opção "Receber valores automaticamente"

COMO ATIVAR A VERIFICAÇÃO DE DUAS ETAPAS?

Você pode ativar ou desativar a verificação em duas etapas da sua conta Gov.br a qualquer momento. Para utilizar o recurso, são necessários alguns requisitos:

- Acesse a sua conta Gov.br nível prata ou ouro.

- Instale o aplicativo Gov.br em seu dispositivo móvel e realize o login nele com a sua conta Gov.br. É nele que você vai gerar o código de acesso

- Para ativar, acesse o seu aplicativo Gov.br e em "Segurança da conta", habilite a "Verificação em duas etapas". Pronto! Sua conta já está mais segura.

SAIBA CONSEGUIR NÍVEL PRATA NO GOV.BR PELO CELULAR:

1. Acesse o aplicativo Gov.br

2. Clique em "Entrar com Gov.br"

3. Na tela seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"

4. Em seguida, digite a senha e clique em "Entrar"

5. Na tela em que se lê "Autorização de uso de dados pessoais", vá em "Autorizar"

6. No quadro azul, acima, clique em "Aumentar nível da conta"

7. Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe

8. A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet

9. Vá onde se lê "Cadastro via internet banking" e escolha o seu banco

10. Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira

SAIBA CONSEGUIR NÍVEL OURO NO GOV.BR PELO CELULAR

1. Acesse o aplicativo Gov.br

2. Clique em "Entrar com Gov.br"

3. Digite o CPF e vá em "Continuar"

4. Depois, informe a senha e clique em "Entrar"

5. No quadro azul, acima, onde está seu nome, vá em "Aumentar nível"

6. Em seguida, acesse "Aumentar nível da conta"

7. O Gov.br pedirá acesso à câmera do celular, clique em "OK"

8. Aparecerão orientações para a foto; clique em "Reconhecimento facial"

9. Enquadre seu rosto e aguarde; aparecerá a mensagem "Reconhecimento facial realizado com sucesso", vá em em "OK"

10. Ao final do procedimento, aparecerá a mensagem "Validamos sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral. Você atingiu o maior nível de segurança para sua conta Gov.br!"

POSSO TER DINHEIRO ESQUECIDO NO SVR?

De onde vem o dinheiro esquecido, segundo o Banco Central:

- Contas-correntes ou poupanças encerradas e não sacadas;

- Cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o BC;

- Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito;

- Grupos de consórcio extintos;

- Cobranças indevidas de tarifas ou obrigações de crédito não previstas em termo de compromisso;

- Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas e com saldo disponível;

- Contas encerradas em corretoras e distribuidoras de títulos e de valores mobiliários;

- Demais situações que resultem em valores a serem devolvidos reconhecidas pelas instituições financeiras.

COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS MANUALMENTE?

Vá ao site do BC no seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber

- Clique em "Consultar valores a receber"

- Preencha os campos com o seu CPF ou CNPJ; data de nascimento ou abertura da empresa; transcreva os caracteres e clique em "Consultar";

- Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR";

- Faça login com a sua conta Gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro;

- Acesse "Meus Valores a Receber";

- Leia e aceite o Termo de Ciência;

- Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência.

COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?

Para consultar os valores de uma pessoa falecida, é necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.

Os passos para a consulta são parecidos e é preciso ir ao site do BC. Também é necessário entrar com a conta Gov.br do herdeiro ou sucessor. Dentro do SVR, quando acessar "Meus Valores a Receber", aparecerá o campo "Valores para pessoas falecidas". Clique em "Acessar" e informe o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.

CNPJ INATIVO AINDA PODE CONSULTAR VALORES ESQUECIDOS?

O representante legal da empresa fechada pode entrar no sistema com a conta pessoal Gov.br, que também deve apresentar nível de segurança prata ou ouro, e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores.

No SVR, será informado em qual instituição estão os valores da empresa com o CNPJ inativo, os dados de contato, a faixa e a origem do valor. Não é possível solicitar o dinheiro de forma direta pelo sistema do BC.

Após encontrar a instituição, o representante legal deve combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar sua identidade.