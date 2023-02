BC reabre busca por dinheiro esquecido em instituições financeiras

A população agora pode buscar dinheiro esquecido em outras instituições. (foto: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

Depois de ser suspenso em maio do ano passado, o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC) está de volta. A partir das 10h de hoje, as pessoas poderão consultar se deixaram algum valor em instituições financeiras e, em caso positivo, programar o recebimento, a partir de 7 de março. O BC estima que haja um total de R$ 6 bilhões em "dinheiro esquecido" no sistema financeiro.

Nesta etapa, o sistema traz novidades importantes, como a possibilidade de impressão de telas, sala de espera virtual e consulta de valores de pessoas falecidas.

Com a reabertura, o Banco Central (BC) voltou a alertar para o risco de golpes. Por isso, alertou que o único site onde será possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Neste retorno, o BC implementou algumas importantes melhorias para os usuários. Foram incluídos, por exemplo, todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a possibilidade e o montante a receber. Ao utilizar o sistema, as pessoas poderão imprimir e compartilhar telas e protocolos de solicitação do dinheiro, inclusive pelo WhatsApp, facilitando o acesso e guarda das informações do sistema.



Outra novidade foi a criação de uma sala de espera virtual para manter o SVR aberto por prazo indeterminado, com acesso sem agendamento. Além disso, será possível consultar valores de pessoas falecidas, com acesso para herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais

O BC informou, ainda que haverá mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares solicitar o valor via SVR, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações da solicitação: valor, data e CPF de quem solicitou.

O BC também destaca que todas as modificações foram realizadas prezando a segurança, facilidade de uso e conforto das pessoas, principalmente para os usuários de celular.

Os R$ 6 bilhões estimados que as pessoas têm a receber estão distribuídos, segundo o BC, entre 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Os valores se referem a diversos tipos de contas ou aplicações financeiras, como contas corrente ou de poupança encerradas com saldo disponível; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito; recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados; tarifas cobradas indevidamente; parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas; contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível; e outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

Cuidados

O Banco Central destacou que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. A autarquia não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode fazer contato com o cidadão, e, portanto, as pessoas nunca devem fornecer senhas.