Banco Central aponta que há R$ 8,5 bilhões em dinheiro esquecido no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros ainda têm R$ 8,5 bilhões em dinheiro esquecido no Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, segundo informou o órgão nessa quarta-feira (7/8). Os dados são referentes ao mês de junho. A maioria dos repasses, porém, está concentrada na faixa de até R$ 10.





A consulta para saber se há dinheiro a resgatar é feita no site do próprio BC. No sistema é possível verificar se pessoas físicas ou empresas têm dinheiro que ficou parado em bancos, consórcios ou outras instituições. Herdeiros também podem verificar se há valores de pessoas falecidas.





Um total de 41 milhões de pessoas ainda têm dinheiro a receber, além de 3,4 milhões de empresas. Os bancos lideram o volume de dinheiro esquecido, seguidos por administradoras de consórcios, cooperativas, instituições de pagamento, financeiras e corretoras.





A maior parte dos beneficiários tem acesso a menos de R$ 100. Enquanto uma pequena parcela de pessoas tem acima de R$ 1.000.

Confira a distribuição





Até R$ 10: 32.362.481 beneficiários;



Entre R$ 10,01 a R$ 100: 12.850.764 beneficiários;





Entre R$ 100,01 a R$ 1.000: 5.151.203 beneficiários;





Acima de R$ 1.000,01: 924.893 beneficiários





O beneficiário com valores a receber em mais de uma faixa é contado mais de uma vez





Como consultar os valores?





É possível consultar ou solicitar os valores somente pelo site do BC:





Clique em "Consulte valores a receber" ou "Acesse o Sistema de Valores a Receber";





Preencha os campos com o seu CPF ou CNPJ, data de nascimento ou abertura da empresa, então transcreva os caracteres e clique em "Consultar";





Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR";





Faça login com a sua conta gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar;





Acesse "Meus Valores a Receber";





Leia e aceite o Termo de Ciência;





Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência





Como consultar valores de pessoas falecidas?





Neste caso, é necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Em seguida, é preciso entrar em contato com as instituições que constam os valores e verificar como prosseguir com os procedimentos.





Os passos são os mesmos para pessoas falecidas, porém, é necessário fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa.