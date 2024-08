Pela primeira vez desde outubro de 2020, os itens da cesta básica atingem um patamar de preço menor que a metade do salário mínimo. Estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais (Fundação IPEAD/UFMG), aponta que a cesta básica ficou mais barata na capital mineira durante o mês de julho, chegando ao menor valor do ano.

Segundo a Fundação, a cesta básica custou em média, durante o mês de julho, R$ 700,56. O valor representa uma queda de 4,51% em relação ao mês de junho, que teve o preço de R$ 733,62 para os itens. O outro menor valor do ano foi o de maio, que contou com os itens da cesta básica custando R$ 718,34.

O atual preço da cesta representa menos que a metade do salário mínimo, hoje em R$ 1.412. Para o economista do IPEAD Diogo Santos, redução da proporção entre custo da cesta e o valor do salário mínimo neste momento resulta de uma combinação de fatores. Dentre eles, o economista destaca o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a redução da inflação dos alimentos neste momento em BH.

Para Santos, diversos fatores contribuíram para a queda de preço da cesta neste mês. "Dois alimentos in natura, o tomate e a batata inglesa, que tiveram uma oferta maior nesse período, representaram o maior peso para a redução do custo da cesta. Além disso, produtos de grande importância para o dia a dia das famílias como arroz, pão francês e manteiga também tiveram queda e isso contribui muito para a redução do custo da cesta", explica.

"Não se pode dizer que esse já era um resultado esperado para o mês, pois, por exemplo, em julho de 2023, a cesta ficou mais cara em BH, o inverso do que ocorreu agora", acrescenta o economista.





Nesse sentido, os alimentos que mais apresentaram queda de preço foram o tomate, que teve redução de 39,69% no preço, a batata inglesa, que teve queda de 15,76%, e o açúcar cristal, que teve o preço reduzido em 4,86%.

No entanto, alguns itens ficaram mais caros, que é o caso da banana caturra, chã de dentro, feijão carioquinha e óleo de soja, que tiveram aumento de 11,64%, 3,04%, 2,20% e 1,69%, respectivamente. Segundo o economista, os motivos para os aumentos de preço também são distintos.

A banana caturra, por exemplo, é um alimento que tem sofrido com as mudanças do clima e, consequentemente, com doenças, o que reduz a quantidade colhida. De forma similar, o óleo de soja está com a colheita comprometida, uma vez que geralmente acompanha os períodos de colheita da soja, que abrange os primeiros meses do ano. Assim, julho não é "o mês" da soja, como explica Diogo Santos.

Setor de alimentação também é impactado

A redução do preço da cesta básica é benéfica não apenas para o consumidor no dia-a-dia, como também para empreendedores de lanchonetes e restaurantes. Isso porque os itens da cesta também são utilizados como insumos na preparação de pratos e lanches, fazendo com que as empresas sintam diretamente o impacto da redução.

"Esse momento de redução de preços pode ajudar a aumentar as margens de lucro das empresas que utilizam os itens em quantidade relevante e que, portanto, tem impacto significativo em seus custos", explica o economista do IPEAD.