Varejo em Minas Gerais cresce acima da média brasileira

O setor varejista de Minas Gerais registrou um crescimento de 1,8% no volume de vendas quando comparado com o mês anterior. A aceleração ficou acima da média nacional que, no mesmo período, cresceu 0,8%.

Esses números se referem ao varejo restrito, que contempla supermercados, vestuário, calçados, móveis, eletrodomésticos, informática, etc. Os setores que apresentaram maior retração no Brasil foram os de combustíveis e lubrificantes (-2,1%) e móveis e eletrodomésticos (-0,54%).

A análise é da Fecomércio MG (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais) com dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). "Essa aceleração no volume de vendas é um sinal claro da resiliência do nosso mercado e da confiança dos consumidores mineiros", analisa a economista Fernanda Gonçalves, do Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG.

No primeiro trimestre deste ano, o crescimento do volume de vendas do varejo restrito mineiro também é destaque, com alta de 1,8%, contra 1,2% da média brasileira. Em Minas Gerais, a atividade de artigos de uso pessoal e doméstico apresentou o maior crescimento (8,7%).

Se analisarmos o desempenho do varejo restrito nos últimos 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025), o crescimento de Minas Gerais perde para o da média nacional: 2,5% e 3,1%, respectivamente. No estado, a atividade de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação apresentou alta de 14,1%.

Quando a comparação é entre março de 2025 com o mesmo mês do ano passado, o estado apresenta uma queda de 0,5%, enquanto o Brasil registrou queda de 1%. Em Minas Gerais, as atividades que tiveram melhor desempenho foram combustíveis e lubrificantes (4,3%) e artigos de uso pessoal e doméstico (0,4%). Já no Brasil, as atividades com maior desempenho foram móveis e eletrodomésticos (3,3%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (2,1%).

Varejo ampliado

No varejo ampliado - que adiciona as atividades de materiais de construção, automóveis e atacarejo -, o crescimento de Minas Gerais em março quando comparado ao mês anterior é de 1,5%. Nessa óptica, o crescimento médio do Brasil foi de 1,9%, sendo as atividades de veículos, motocicletas, partes e peças (1,7%) e material de construção (0,6%) as com desempenhos mais intensos.

Ainda no varejo ampliado, no acumulado do ano (de janeiro a março), o crescimento de Minas Gerais foi de 1,3%, enquanto no Brasil foi de 1,1%. No estado, a atividade de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo apresentou uma desaceleração de 13,3%. No Brasil, a atividade de material de construção registrou crescimento de 6,3%.

Nos últimos 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025), o volume de vendas do varejo ampliado no estado cresceu 2%, enquanto a média nacional foi de 3%. Em Minas, registraram forte aceleração as atividades veículos, motocicletas, partes e peças (14,2%) e material de construção (5,2%). No Brasil, as atividades de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo registraram desaceleração de 13,7%.

Na comparação de março de 2025 com o mesmo mês do ano passado, Minas teve retração de 1,3%, enquanto no Brasil o varejo ampliado caiu 1,2%. No estado, a atividade de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo apresentou uma desaceleração de 10,3%. No país, a atividade de material de construção registrou crescimento de 5,2%.

