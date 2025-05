Levantamento aponta queda no preço médio dos combustíveis

O preço médio da gasolina caiu 0,46%, e o do etanol, 0,67% no Brasil, em abril, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgado pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis). A gasolina foi vendida, em média, a R$6,46 o litro, enquanto o etanol custou R$4,48.

O levantamento da Edenred Mobilidade considera 21 mil postos do país credenciados à empresa de soluções para mobilidade urbana, e também mostrou que o menor preço médio, tanto do etanol quanto da gasolina, foi registrado no Sudeste, como R$4,38 e R$6,31, respectivamente.

Ricardo Fiorillo, CMO do marketplace de venda de combustíveis Baratão Combustíveis, atribui a recente queda nos preços da gasolina e do etanol no Brasil a uma combinação de fatores.

“A redução no preço internacional do petróleo, que caiu cerca de 17% em 2025, as mudanças na tributação do etanol — com a adoção da tributação monofásica — e a nova política de preços da Petrobras, que passou a priorizar os custos internos, foram determinantes para esse cenário”, aponta o empresário.

Estratégias de economia no abastecimento

Com a variação nos preços dos combustíveis, surgem dúvidas sobre a escolha mais econômica na hora de abastecer, os cuidados necessários para garantir a qualidade do produto e as práticas de direção que podem contribuir para um consumo mais eficiente.

Entre as medidas que ajudam a reduzir o consumo de combustível, Fiorillo destaca uma direção mais consciente. “Evitar acelerações e frenagens bruscas, o excesso de peso no veículo, manter os pneus calibrados, trocar as marchas no tempo certo, usar o ar-condicionado com moderação e desligar o motor em paradas prolongadas são hábitos simples que ajudam bastante”.

Além disso, o profissional orienta manter a manutenção do carro em dia para que o motor funcione de forma eficiente, planejar rotas para evitar congestionamentos, abastecer em horários estratégicos e utilizar o combustível mais indicado para o veículo.

“A gasolina comum e a aditivada têm o mesmo rendimento, mas a aditivada limpa o motor e pode melhorar a durabilidade com o tempo. Já o etanol tem rendimento menor, mas é mais barato e menos poluente. A escolha ideal depende da relação de preços e do desempenho do carro com cada combustível”, pontua Fiorillo.

Além disso, segundo o especialista, é importante avaliar a procedência do produto. “O consumidor deve observar o selo do Inmetro na bomba, exigir nota fiscal e, se necessário, pedir o teste de qualidade. Problemas como dificuldade de partida ou aumento de consumo podem indicar que o combustível é adulterado”.

O CMO do Baratão Combustíveis ressalta que a inovação tecnológica tem contribuído para tornar o abastecimento mais eficiente. “Observando as mudanças de mercado e em busca de transformar a experiência de abastecimento foi possível desenvolver um aplicativo de venda direta de combustíveis”.

