O faturamento das pequenas e médias empresas online em todo Brasil chegou a R$ 194 milhões Valter Campanato/Agência Brasil Pequenas e médias empresas do varejo online de Minas Gerais faturaram R$ 19,4 milhões com as vendas do Dia dos Namorados, conforme levantamento feito pela Nuvemshop. De acordo com a pesquisa, o valor é 16% superior ao do ano passado, quando o faturamento foi de R$ 16,7 milhões. Pequenas e médias empresas do varejo online de Minas Gerais faturaram R$ 19,4 milhões com as vendas do Dia dos Namorados, conforme levantamento feito pela Nuvemshop. De acordo com a pesquisa, o valor é 16% superior ao do ano passado, quando o faturamento foi de R$ 16,7 milhões.









No período, mais de 240 mil produtos foram vendidos em Minas. O valor médio das compras foi de R$ 248,10. O mercado que mais vendeu foi o da moda, faturando R$ 10 milhões, seguido por saúde e beleza, que faturou R$ 920 mil. Na sequência, o setor de acessórios lucrou R$ 909,5 mil.





Ainda segundo o levantamento, o faturamentoas pequenas e médias empresas online em todo Brasil chegou a R$ 194 milhões, número 20% superior ao ano passado - R$ 161,5 milhões.

Para Guilherme Arantes, especialista em e-commerce da Nuvemshop, as pequenas e médias empresas têm buscado oferecer uma melhor experiência online para os consumidores, a fim de se destacar frente aos grandes varejistas.





"Observamos que os empreendedores se desprenderam das campanhas tradicionais, que focam mais no apelo estético dos produtos, normalmente utilizando banners no site e conteúdo para as redes sociais focado em casais e no romantismo da data", afirmou.





"Agora, observamos que os lojistas complementam esses conteúdos com outras ações efetivas, como sugestão de combos de produtos para presente, brindes, descontos, entrega rápida e embalagens chamativas. Assim, os empreendedores oferecem uma experiência de compra positiva desde o site até o 'unboxing' em casa", explica Arantes.