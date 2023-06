Planta da Grano em Serafina Corrêa (RS) Divulgação



A Grano Alimentos, reconhecida por seus vegetais congelados, divulgou a compra da Gerônimo, empresa especialista na fabricação de petiscos e alimentos à base de vegetais. O objetivo é ampliar a presença no mercado de alimentação saudável.Com sede em Serafina Corrêa (RS), a Grano Alimentos já havia comprado a Mr. Veggy no ano anterior. Com a aquisição atual, a empresa espera atingir um faturamento bruto de R$ 600 milhões até 2025.Desde 2019, a Grano Alimentos vem registrando um crescimento médio composto anual de 25%. Fundada em 2015, a Gerônimo é líder em congelados plant-based e pode ser encontrada nas maiores redes varejistas. Além de produzir todos os seus produtos, a Gerônimo também fabrica marcas próprias para grandes varejistas, como a linha Taeq do Grupo Pão de Açúcar desde 2019 e a linha Carrefour Veggie do Grupo Carrefour Brasil desde 2021.