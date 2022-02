Minas Gerais tem novo recorde nas exportações do agronegócio em janeiro

Café foi o líder em exportações em Minas em janeiro (foto: Ivan Padovani/Divulgação)

A produção agrícola em Minas Gerais fechou o mês de janeiro com um recorde de US$ 870 milhões de exportações. O montante representa um crescimento de 49,9% em relação ao mesmo período do ano anterior e é o maior do mês na série histórica divulgada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde 1997.

Em relação ao volume, foram exportadas 602 mil toneladas, o que significa um aumento de 12,2%, em relação a janeiro do ano passado. Todo o estado respondeu por 10% das exportações nacionais de produtos agropecuários.





O campeão exportações no mês passado foi o café, que representou 61% do valor total comercializado. O volume enviado ao exterior foi de 2,4 milhões de sacas, que totalizaram US$ 532 milhões. O café do estado foi enviado para 67 países, tendo a Alemanha como a principal porta de entrada no exterior.





Por sua vez, as carnes mantiveram boa performance, com US$ 103 milhões comercializados e 28 mil toneladas exportadas. Todas as proteínas (bovina, frango e suíno) apresentaram crescimento em valor (+44,6%) e volume ( 22,7%), na comparação com o mesmo período do ano passado.





O setor bovino liderou as exportações do segmento. Uma das razões é a forte demanda da China, que aumentou as compras em 31% na comparação com o mês de janeiro de 2021.





As exportações de soja (grão, farelo e óleo) fecharam em US$ 80,4 milhões e 133 mil toneladas embarcadas, com destaque para o desempenho dos grãos, com US$ 57 milhões e 110 mil toneladas.

A demanda chinesa foi importante para o resultado e é sustentada pela necessidade do país em disponibilizar alimentos para a população, além de investir na recuperação do seu rebanho suíno, dizimado pela peste suína africana.

Por fim, o comércio de açúcar de cana, álcool e demais açúcares obteve US$ 55 milhões e 150 mil toneladas. O arrefecimento nas vendas de açúcar está atrelado ao volume reduzido e diminuição do preço médio da commodity no mercado internacional.





Segundo a pasta, os produtos do agronegócio mineiro foram enviados para 121 países, tendo como principais destinos os Estados Unidos (US$ 137 milhões), Alemanha (US$ 134 milhões), China (US$ 119 milhões), Bélgica (US$ 60 milhões) e Itália (US$ 43 milhões).