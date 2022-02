A estimativa é que sejam arrecadados no mínimo R$ 485 mil pela venda de todos os veículos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

O Ministério da Economia vai leiloar 45 veículos usados pertencentes à União. A licitação será hoje (14), no endereço eletrônico do Parque dos Leilões . A estimativa é que sejam arrecadados no mínimo R$ 485 mil pela venda de todos os veículos.