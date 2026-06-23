Além de Marta: 5 jogadoras que fizeram história na seleção brasileira

A figura de Marta, a rainha do futebol, naturalmente domina as conversas sobre a seleção brasileira feminina. A camisa 10 é um ícone global, mas a força e a tradição da equipe foram construídas por gerações de atletas talentosas que abriram caminho em um cenário de poucos recursos e visibilidade. Antes mesmo de Marta encantar o mundo, outras jogadoras deixaram um legado inesquecível.

A história da seleção é marcada por nomes que foram fundamentais para o desenvolvimento da modalidade no Brasil. Essas craques não apenas brilharam em campo, mas também lutaram para que o futebol feminino fosse reconhecido e respeitado. Conheça cinco nomes que foram essenciais para a construção da seleção que conhecemos hoje.

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Sissi

Sisleide do Amor Lima, a Sissi, foi a camisa 10 da seleção antes de Marta e uma das primeiras estrelas do Brasil a brilhar internacionalmente. Sua habilidade com a bola parada e a visão de jogo encantaram o mundo na Copa de 1999, quando o Brasil conquistou um histórico terceiro lugar. Naquele torneio, ela foi a artilheira, com a Chuteira de Ouro, e recebeu a Bola de Prata como a segunda melhor jogadora da competição, um feito marcante para a época.

Pretinha

Delma Gonçalves, conhecida como Pretinha, é sinônimo de longevidade e poder de ataque. Com uma carreira que atravessou décadas, ela participou de quatro Copas do Mundo e quatro Olimpíadas. Sua capacidade de finalização e presença de área foram cruciais para o Brasil em campanhas importantes, garantindo gols decisivos e consolidando o ataque brasileiro como um dos mais temidos do cenário internacional.

Formiga

Nenhuma jogadora no mundo, entre homens e mulheres, participou de tantas Olimpíadas quanto Miraildes Maciel Mota, a Formiga. Com sete participações olímpicas e sete Copas do Mundo no currículo, sua carreira é um exemplo de dedicação e resistência no esporte. Atuando como volante, ela foi o motor do meio-campo brasileiro por mais de duas décadas, combinando marcação implacável com qualidade na saída de bola.

Cristiane

Ao lado de Marta, Cristiane Rozeira formou uma das duplas de ataque mais letais da história do futebol feminino. Sua força física, velocidade e faro de gol a tornaram uma atacante completa. Cristiane é a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, somando todas as edições do futebol feminino, um recorde que destaca sua importância em momentos decisivos para a seleção. Sua presença foi fundamental nas conquistas das medalhas de prata em 2004 e 2008.

Michael Jackson

Mariléia dos Santos, apelidada de Michael Jackson pela semelhança no cabelo na época, foi uma das pioneiras em um período de pouca visibilidade para a modalidade. Atacante habilidosa, ela fez parte da primeira seleção brasileira a disputar uma Copa do Mundo, em 1991, e ajudou a abrir as portas para as gerações futuras. Sua trajetória representa a luta e a paixão das primeiras atletas que defenderam o Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.