10 Ícones de Alagoas que deixaram legado no Brasil e no mundo
Alagoas, estado do Nordeste brasileiro, é berço de grandes personalidades que marcaram a história, a cultura, o esporte e a ciência do país. De escritores renomados a músicos inovadores; de ícones do futebol mundial a líderes históricos, o estado produziu figuras que deixaram um legado duradouro. Veja dez destes ícones que evidenciam a diversidade e […]
compartilheSIGA
Alagoas, estado do Nordeste brasileiro, é berço de grandes personalidades que marcaram a história, a cultura, o esporte e a ciência do país. De escritores renomados a músicos inovadores; de ícones do futebol mundial a líderes históricos, o estado produziu figuras que deixaram um legado duradouro. Veja dez destes ícones que evidenciam a diversidade e a riqueza cultural alagoana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Marta Vieira da Silva (Marta): Nascida em Dois Riachos, é amplamente considerada a maior jogadora de futebol de todos os tempos, eleita seis vezes a melhor do mundo pela FIFA;
Zagallo (Mário Jorge Lobo Zagallo): Nascido em Atalaia, é uma lenda do futebol mundial, sendo o primeiro a conquistar a Copa do Mundo como jogador e treinador.
Roberto Firmino: Natural de Maceió, é um atacante de destaque internacional, famoso por sua trajetória vitoriosa no Liverpool FC e passagens pela Seleção Brasileira.
Graciliano Ramos: Nascido em Quebrangulo, foi um dos maiores romancistas brasileiros, autor de “Vidas Secas” e “São Bernardo”.
Nise da Silveira: Nascida em Maceió, foi uma psiquiatra renomada mundialmente que revolucionou o tratamento mental no Brasil através da arte e humanização.
Marechal Deodoro da Fonseca: Natural de Alagoas (hoje Marechal Deodoro), foi o proclamador da República e o primeiro presidente do Brasil.
Djavan: Natural de Maceió, é um dos maiores cantores e compositores da MPB, com reconhecimento internacional e prêmios como o Grammy Latino.
Hermeto Pascoal: Nascido em Lagoa da Canoa, é um dos músicos e compositores mais geniais e influentes do jazz e música experimental no mundo.
Zumbi dos Palmares: Embora seu local exato de nascimento seja incerto, é a maior figura da resistência escravocrata no Brasil, governando o Quilombo dos Palmares, situado em Alagoas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Aurélio Buarque de Holanda: Nascido em Passo de Camaragibe, foi lexicógrafo, filólogo, professor, ensaísta, crítico literário e poeta, famoso pelo dicionário Aurélio.