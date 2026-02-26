Copa 2026: Ricardo Almeida veste a Seleção com luxo e brasilidade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Seleção Brasileira levará a elegância da alfaiataria nacional para a Copa do Mundo de 2026. Pela terceira vez consecutiva, a grife de luxo Ricardo Almeida assina os trajes oficiais que vestirão jogadores e comissão técnica nos compromissos formais do torneio.

A renovação da parceria consolida a moda brasileira como um importante ativo cultural e simbólico em um dos eventos de maior visibilidade global. A iniciativa vai além do campo e posiciona o Brasil em um cenário de sofisticação e desejo no mercado de alto padrão.

A nova coleção foi desenvolvida a partir da linha RA2, que é conduzida por Ricardo Almeida ao lado dos filhos, Ricardinho e Arthur. A proposta é apresentar uma versão mais contemporânea da alfaiataria, conectando a herança da marca com uma estética atualizada e moderna.

As peças buscam refletir códigos de elegância e precisão técnica, qualidades que se alinham tanto ao esporte de alta performance quanto ao universo do luxo. O styling dos uniformes de gala ficou a cargo de Gabriel Pascolato, reforçando o cuidado com a imagem da delegação.

Estratégia além do campo

Grandes eventos esportivos funcionam como vitrines globais para a construção de imagem de marcas e países. A associação entre a Seleção Brasileira e uma grife de luxo reforça uma narrativa de excelência, que une a paixão pelo futebol à sofisticação do design nacional.

Esse tipo de movimento é visto como estratégico no mercado de luxo contemporâneo, que busca cada vez mais se conectar com audiências por meio da emoção e de territórios culturais relevantes. O esporte, nesse contexto, se torna uma plataforma poderosa para gerar essa conexão.

A colaboração sinaliza uma mudança estrutural no setor, onde marcas que conseguem se inserir em narrativas culturais em ascensão ganham protagonismo. A alfaiataria, nesse caso, vira a linguagem escolhida para representar a identidade brasileira em um palco mundial.

Ao vestir a equipe nos compromissos oficiais da Copa de 2026, a grife transforma o futebol em um espaço de posicionamento cultural e de imagem, dialogando com os mercados de moda, esporte e negócios.

