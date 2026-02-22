Mistura de estilos em Nova York

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O calendário de moda já direcionou seus holofotes aos Estados Unidos, com a realização da Semana de Moda de Nova York entre os dias 11 e 16 de fevereiro. Marcas já consolidadas – algumas norte-americanas como Ralph Lauren e Calvin Klein – dividiram as passarelas com novidades e grifes em ascensão, a exemplo da mineira PatBo.

COACH fashionnetwork/divulgação



Patrícia Bonaldi, designer fundadora da marca, aliás, foi a única brasileira a apresentar uma coleção na NYFW. Com o tema “Brazillian Bohemian”, ela explorou os anos 1970 brasileiros, com inspiração em mulheres fortes da nossa cultura musical, a exemplo de Rita Lee e Gal Costa.



Bonaldi revisitou a estética boho, assim como tantas marcas internacionais fizeram nos últimos meses e anos. Na coleção da PatBo, entretanto, ela apareceu de leve em estampas paisley ou em franjas, que foram apresentadas de forma moderna.

Tory burch fashionnetwork/divulhação



Com as plumas e aplicações de cristais, o mesmo aconteceu: apesar de serem forte tendência, a estilista as usou de maneira sofisticada, discreta e única – bastante diferente do que outras marcas apresentaram em outras semanas de moda.



Inverno glamouroso

Enquanto PatBo apostou em looks curtos e esvoaçantes em sua maioria na coleção de outono/inverno 2026, a Michael Kors apresentou looks chiques e glamourosos de inverno, com sobretudos de vinil, pelos e tecidos estampados.



As peças desfiladas são maximalistas e apostam, principalmente, em tons de vermelho, preto, vinho e cinza. Chamamos atenção para composições monocromáticas e com o uso de sobreposições de diversas peças.



Cotidiana

Uma marca que apostou em uma moda mais conservadora e cotidiana, sem muitos maximalismos, foi Carolina Herrera. A coleção de outono/inverno da grife apresentou looks com modelagem consolidada, salvo algumas exceções.



Se destacam o trench coat com modelagem ampla e estampa de animal print e uma capa bordada. Conjuntos de casaquetos de tweed também apareceram na coleção, que ousa mais com estampas floridas e superfemininas.



Xadrez

Chama a atenção, no desfile da Coach, o uso do xadrez. A estampa clássica aparece em diferentes modelos de calças, saias em retalhos de jeans, jaquetas e blazers. No geral, a marca investiu em modelos com pegada cargo e mais street. Prova disso é o fato de todos os looks terem sido desfilados com tênis.



Assim como fez PatBo, a Coach apostou em looks menos “invernosos” nessa coleção para a estação mais fria do ano. As jaquetas, diferentemente dos modelos da Michael Kors, foram confeccionadas em tecidos mais leves e comprimento menor. Muitas bermudas foram desfiladas, tanto em homens quanto em mulheres.

Urbanas

Nada como apresentar, em Nova York, uma coleção moderna e urbana. Tory Burch fez isso bem na semana de moda da cidade cosmopolita. Looks despretensiosos, com muitos suéteres e trench coats combinados com saias e calças, foram a aposta da marca, que se destacou pelas composições com muito cinza e alguns pontos de cor como um verde e um laranja – cor que está cada vez mais presente nas passarelas globais.



Assim como Tory Burch, a também estadunidense Calvin Klein apresentou, na semana de moda de Nova York, uma coleção com pegada urbana, sem deixar de ser elegante. Os tons de cinza foram muito usados, acompanhados sobretudo do preto e do branco.



Apesar de trench coats, sobretudos e peças clássicas em alfaiataria, a grife investiu em peças como vestidos com recortes e caimentos ousados, e casacos repletos de camadas de tecido sobrepostas como folhas de plantas.



Marrom

Quando olhamos para as fotos do desfile da Ralph Lauren no NYFW, se destaca o uso do marrom, seja nas peças ou mesmo na própria passarela revestida com tapetes. A grife americana desfilou looks cotidianos, como suéteres e casacos em alfaiataria, mas também investiu em peças mais glamurosas, como vestidos em veludo e em um tecido brilhante.



A marca parece flertar com um estilo meio boho – bem-adaptado ao inverno – com toques ainda de um estilo country, com bordados pontuais de flores e animal print. A supermodelo Gigi Hadid chamou a atenção no espetáculo e traduziu bem a descrição de toda a coleção. Ela brilhou em um look em tons de preto e marrom com sobreposição, botas e um cinto metálico.

