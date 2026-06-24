IA transforma 'fuga' da Seleção de 1986 em ‘Curtindo a vida adoidado’
Inspirado em uma das histórias mais icônicas da seleção, vídeo criado com inteligência artificial diverte torcedores ao estilo do filme clássico dos anos 80
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Um dos episódios mais icônicos da história da seleção brasileira ganhou uma versão cinematográfica nas redes sociais graças à inteligência artificial. A fuga da concentração dos jogadores Renato Gaúcho e Leandro, às vésperas da Copa do Mundo de 1986, foi recriada como se fosse uma cena do filme “Curtindo a vida adoidado", clássico oitentista que completa 40 anos em 2026.
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Batizado de "Renato Gaúcho's Day Off", o curta recria a geração de Telê Santana com riqueza de detalhes. Renato Gaúcho surge com a tradicional camisa 7 do Brasil, Sócrates aparece usando a famosa faixa "Sim ao amor, não ao terror", Telê Santana distribui instruções à beira do gramado e até a Toca da Raposa, em Belo Horizonte, ganha uma releitura na estética dos anos 1980.
A animação começa com Renato Gaúcho abrindo as cortinas do quarto da concentração e olhando para o céu ensolarado, em referência direta à cena clássica do filme na qual o cultuado Ferris Bueller é quem a protagoniza.
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Enquanto os companheiros treinam sob o olhar rígido de Telê Santana, quatro jogadores entram em um conversível vermelho e partem para um dia de aventuras. A sequência mostra estradas à beira-mar, ruas históricas e até uma visita a um museu de arte.
Um dos momentos mais comentados acontece diante da obra “Guernica”, de Pablo Picasso. O personagem inspirado em Sócrates observa o quadro e se emociona, numa referência ao lado intelectual do ex-capitão brasileiro.
O vídeo "Renato Gaúcho's Day Off", assinado pelo criador Rodrigo Vieira, brinca com um episódio que virou lenda nos bastidores da Seleção: a escapada de Renato Gaúcho e Leandro durante a preparação para a Copa do Mundo do México. No entanto, a versão real não teve participação de todos os jogadores nem ocorreu durante um treino.
Como foi a verdadeira fuga da seleção
A história real aconteceu durante a preparação para a Copa de 1986. Concentrados na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, os jogadores tiveram uma folga concedida pela comissão técnica e deveriam retornar impreterivelmente até às 22h. No entanto, Renato Gaúcho e Leandro estenderam a noite em uma festa e só voltaram de madrugada, por volta das 2h da manhã. Para não serem vistos, eles pularam o muro do centro de treinamento.
Os dois voltaram de madrugada e acabaram descumprindo as regras impostas por Telê Santana, conhecido pela disciplina rígida. O episódio provocou forte irritação no treinador, que queria cortar os dois da seleção e, consequentemente, da Copa do Mundo do México.
O elenco interveio e pediu uma segunda chance, fazendo o treinador abafar o caso temporariamente. No entanto, pouco antes da viagem definitiva para o México, Telê Santana cumpriu o castigo e cortou Renato Gaúcho da lista final. Leandro, que era considerado um dos melhores laterais/zagueiros do mundo, acabou sendo poupado pelo técnico e foi mantido no grupo.
Mas, no dia da viagem, Leandro não apareceu para embarcar, inconformado com o corte de Renato. Os jogadores e a comissão técnica tentaram convencê-lo a jogar, mas sem sucesso. Na Copa do Mundo de 1986, em cima da hora, o Brasil jogou sem os dois atletas.
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Naquele ano, a seleção foi eliminada nas quartas de final, sendo derrotada pela França nos pênaltis. A campeã da segunda Copa do Mundo disputada no México foi a Argentina, sob o comando de Maradona.